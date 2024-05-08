https://ria.ru/20240508/muzey-1944718801.html

Музей СВО открылся в Липецке

Музей СВО открылся в Липецке - РИА Новости, 08.05.2024

Музей СВО открылся в Липецке

Накануне Дня Победы в Липецке открылся музей СВО, экспозиция называется "Zаветам Vерны", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:41

2024-05-08T16:41

2024-05-08T16:41

липецкая область

липецк

игорь артамонов

сво

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ЛИПЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Накануне Дня Победы в Липецке открылся музей СВО, экспозиция называется "Zаветам Vерны", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что патриотическая экспозиция открылась в одной из библиотек Липецка. Ее первыми посетителями стали липецкие студенты и военнослужащие из зоны СВО. Среди экспонатов - осколок мины, тубус переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", а также предметы солдатского быта и фотографии погибших земляков. По словам Артамонова, музей СВО будет работать постоянно и пополняться новыми экспонатами. Этот процесс стартовал уже в рамках первой встречи. Так, один из участников СВО передал в экспозицию трофейный и отечественный тактические шлемы. А его сослуживцы принесли форму погибших товарищей. "Сейчас в зоне СВО творится современная история. Мы наблюдаем за ней издалека, а наши военные принимают непосредственное участие в действиях. Им важны наша поддержка и уверенность в том, что мы благодарны за их самоотверженность, смелость и отвагу", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20240412/proekt-1939653978.html

липецк

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Алёна Пава

липецк, игорь артамонов, сво