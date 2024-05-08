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Музей СВО открылся в Липецке - РИА Новости, 08.05.2024
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Липецкая область
 
16:41 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/muzey-1944718801.html
Музей СВО открылся в Липецке
Музей СВО открылся в Липецке - РИА Новости, 08.05.2024
Музей СВО открылся в Липецке
Накануне Дня Победы в Липецке открылся музей СВО, экспозиция называется "Zаветам Vерны", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:41
2024-05-08T16:41
липецкая область
липецк
игорь артамонов
сво
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ЛИПЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Накануне Дня Победы в Липецке открылся музей СВО, экспозиция называется "Zаветам Vерны", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что патриотическая экспозиция открылась в одной из библиотек Липецка. Ее первыми посетителями стали липецкие студенты и военнослужащие из зоны СВО. Среди экспонатов - осколок мины, тубус переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", а также предметы солдатского быта и фотографии погибших земляков. По словам Артамонова, музей СВО будет работать постоянно и пополняться новыми экспонатами. Этот процесс стартовал уже в рамках первой встречи. Так, один из участников СВО передал в экспозицию трофейный и отечественный тактические шлемы. А его сослуживцы принесли форму погибших товарищей. "Сейчас в зоне СВО творится современная история. Мы наблюдаем за ней издалека, а наши военные принимают непосредственное участие в действиях. Им важны наша поддержка и уверенность в том, что мы благодарны за их самоотверженность, смелость и отвагу", – отметил Артамонов.
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липецк, игорь артамонов, сво
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, СВО

Музей СВО открылся в Липецке

© Фото : правительство Липецкой областиМузей СВО открылся в Есенинской библиотеке в Липецке
Музей СВО открылся в Есенинской библиотеке в Липецке - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Музей СВО открылся в Есенинской библиотеке в Липецке
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Накануне Дня Победы в Липецке открылся музей СВО, экспозиция называется "Zаветам Vерны", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что патриотическая экспозиция открылась в одной из библиотек Липецка. Ее первыми посетителями стали липецкие студенты и военнослужащие из зоны СВО.
Среди экспонатов - осколок мины, тубус переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", а также предметы солдатского быта и фотографии погибших земляков.
По словам Артамонова, музей СВО будет работать постоянно и пополняться новыми экспонатами. Этот процесс стартовал уже в рамках первой встречи. Так, один из участников СВО передал в экспозицию трофейный и отечественный тактические шлемы. А его сослуживцы принесли форму погибших товарищей.
"Сейчас в зоне СВО творится современная история. Мы наблюдаем за ней издалека, а наши военные принимают непосредственное участие в действиях. Им важны наша поддержка и уверенность в том, что мы благодарны за их самоотверженность, смелость и отвагу", – отметил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновСВО
 
 
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