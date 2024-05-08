https://ria.ru/20240508/muzey-1944718801.html
Музей СВО открылся в Липецке
Музей СВО открылся в Липецке - РИА Новости, 08.05.2024
Музей СВО открылся в Липецке
Накануне Дня Победы в Липецке открылся музей СВО, экспозиция называется "Zаветам Vерны", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:41
2024-05-08T16:41
2024-05-08T16:41
липецкая область
липецк
игорь артамонов
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944717992_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_ebb52584b0f5b281b31fc57fa7aaa9ad.jpg
ЛИПЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Накануне Дня Победы в Липецке открылся музей СВО, экспозиция называется "Zаветам Vерны", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что патриотическая экспозиция открылась в одной из библиотек Липецка. Ее первыми посетителями стали липецкие студенты и военнослужащие из зоны СВО. Среди экспонатов - осколок мины, тубус переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", а также предметы солдатского быта и фотографии погибших земляков. По словам Артамонова, музей СВО будет работать постоянно и пополняться новыми экспонатами. Этот процесс стартовал уже в рамках первой встречи. Так, один из участников СВО передал в экспозицию трофейный и отечественный тактические шлемы. А его сослуживцы принесли форму погибших товарищей. "Сейчас в зоне СВО творится современная история. Мы наблюдаем за ней издалека, а наши военные принимают непосредственное участие в действиях. Им важны наша поддержка и уверенность в том, что мы благодарны за их самоотверженность, смелость и отвагу", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240412/proekt-1939653978.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944717992_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_90fd969c7b6fe61e1cb46040ceaaf07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, сво
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, СВО
ЛИПЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Накануне Дня Победы в Липецке открылся музей СВО, экспозиция называется "Zаветам Vерны", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что патриотическая экспозиция открылась в одной из библиотек Липецка. Ее первыми посетителями стали липецкие студенты и военнослужащие из зоны СВО.
Среди экспонатов - осколок мины, тубус переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", а также предметы солдатского быта и фотографии погибших земляков.
По словам Артамонова
, музей СВО будет работать постоянно и пополняться новыми экспонатами. Этот процесс стартовал уже в рамках первой встречи. Так, один из участников СВО передал в экспозицию трофейный и отечественный тактические шлемы. А его сослуживцы принесли форму погибших товарищей.
"Сейчас в зоне СВО творится современная история. Мы наблюдаем за ней издалека, а наши военные принимают непосредственное участие в действиях. Им важны наша поддержка и уверенность в том, что мы благодарны за их самоотверженность, смелость и отвагу", – отметил Артамонов.