https://ria.ru/20240508/moskva-1946159017.html

Случаи падения деревьев из-за непогоды зафиксировали в Москве

Случаи падения деревьев из-за непогоды зафиксировали в Москве - РИА Новости, 15.05.2024

Случаи падения деревьев из-за непогоды зафиксировали в Москве

Случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за непогоды и сильного ветра зафиксировали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-08T16:57

2024-05-08T16:57

2024-05-15T15:19

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непогода

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за непогоды и сильного ветра зафиксировали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения конструкций", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. "Сильный ветер сохранится в ближайшие часы. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными и аккуратными", - добавили в тексте.

https://realty.ria.ru/20240507/batarei-1944318800.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, непогода