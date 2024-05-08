https://ria.ru/20240508/moskva-1946159017.html
Случаи падения деревьев из-за непогоды зафиксировали в Москве
Случаи падения деревьев из-за непогоды зафиксировали в Москве - РИА Новости, 15.05.2024
Случаи падения деревьев из-за непогоды зафиксировали в Москве
Случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за непогоды и сильного ветра зафиксировали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-08T16:57
2024-05-08T16:57
2024-05-15T15:19
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за непогоды и сильного ветра зафиксировали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения конструкций", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. "Сильный ветер сохранится в ближайшие часы. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными и аккуратными", - добавили в тексте.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за непогоды и сильного ветра зафиксировали в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения конструкций", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.
"Сильный ветер сохранится в ближайшие часы. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными и аккуратными", - добавили в тексте.