https://ria.ru/20240508/moldaviya-1944822415.html

Санду примет участие в возложении цветов к Вечному огню в Кишиневе

Санду примет участие в возложении цветов к Вечному огню в Кишиневе - РИА Новости, 08.05.2024

Санду примет участие в возложении цветов к Вечному огню в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду вместе с европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом 9 мая примут участие в церемонии возложения цветов к... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:13

2024-05-08T22:13

2024-05-08T22:50

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

йоханнес хан

игорь гросу

день победы

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КИШИНЕВ, 8 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вместе с европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом 9 мая примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе, сообщает в среду пресс-служба администрации молдавского лидера. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа". "Завтра, 9 мая, в 8 утра (совпадает с мск) Майя Санду и европейский комиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан примут участие в торжественной церемонии в мемориальном комплексе "Вечность". В этот день мы чтим память героев Второй мировой войны, отмечаем День Европы и мир, который принесла европейскому континенту победа над нацизмом и фашизмом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского президента. Отмечается, что на торжественной церемонии возложения цветов также будет присутствовать спикер парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу. В мае прошлого года депутаты от ПДС предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.

https://ria.ru/20240508/kishinev-1944821175.html

https://ria.ru/20240506/moldaviya-1944153015.html

https://ria.ru/20240505/prazdnik-1944031166.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, йоханнес хан, игорь гросу, день победы