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В Молдавии раскритиковали власти страны за отказ сотрудничать с ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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14:31 08.05.2024 (обновлено: 14:37 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/moldaviya-1944670609.html
В Молдавии раскритиковали власти страны за отказ сотрудничать с ЕАЭС
В Молдавии раскритиковали власти страны за отказ сотрудничать с ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
В Молдавии раскритиковали власти страны за отказ сотрудничать с ЕАЭС
Власти Молдавии отказались от сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, несмотря на проблемы в области экономики, заявила в среду лидер оппозиционной... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:31
2024-05-08T14:37
молдавия
россия
москва
майя санду
дмитрий песков
евразийский экономический союз
возрождение
снг
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Власти Молдавии отказались от сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, несмотря на проблемы в области экономики, заявила в среду лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале. &quot;В Москве сегодня в преддверии Дня Победы пройдет саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Очень обидно и досадно, что Молдавию эта новость не касается… Власти Республики оставили нашу страну за бортом большого корабля, который называется ЕАЭС. А этот корабль дал бы нам, государству с разрушенной экономикой, защиту и уверенность в будущем&quot;, - написала Параска.По ее словам, речь идет не только о торговле. Вместо этого Молдавия могла бы наладить сотрудничество в областях сельского хозяйства, промышленности, медицины. "Но сегодняшнее правительство стремится только угождать геополитическим шаблонам. А что же на деле? Отказ от реальных благ сегодня и в будущем ради обещаний и подачек от Запада. Я и мои коллеги категорически не согласны с такой участью, которую Санду и партия "Действие и солидарность" уготовили Молдавии", - добавила Параска. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944626908.html
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молдавия, россия, москва, майя санду, дмитрий песков, евразийский экономический союз, возрождение, снг, в мире
Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, Возрождение, СНГ, В мире
В Молдавии раскритиковали власти страны за отказ сотрудничать с ЕАЭС

Лидер оппозиции Параска: власти Молдавии отказались от сотрудничества с ЕАЭС

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Власти Молдавии отказались от сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, несмотря на проблемы в области экономики, заявила в среду лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале.
«

"В Москве сегодня в преддверии Дня Победы пройдет саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Очень обидно и досадно, что Молдавию эта новость не касается… Власти Республики оставили нашу страну за бортом большого корабля, который называется ЕАЭС. А этот корабль дал бы нам, государству с разрушенной экономикой, защиту и уверенность в будущем", - написала Параска.

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По ее словам, речь идет не только о торговле. Вместо этого Молдавия могла бы наладить сотрудничество в областях сельского хозяйства, промышленности, медицины.
"Но сегодняшнее правительство стремится только угождать геополитическим шаблонам. А что же на деле? Отказ от реальных благ сегодня и в будущем ради обещаний и подачек от Запада. Я и мои коллеги категорически не согласны с такой участью, которую Санду и партия "Действие и солидарность" уготовили Молдавии", - добавила Параска.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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МолдавияРоссияМоскваМайя СандуДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзВозрождениеСНГВ мире
 
 
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