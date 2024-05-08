https://ria.ru/20240508/mishustin-1944578059.html

Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера

Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера - РИА Новости, 08.05.2024

Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:15

2024-05-08T08:15

2024-05-08T08:17

политика

россия

михаил мишустин

маргарита симоньян

владимир путин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", что надеется, что Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра в новом составе правительства России. Владимир Путин официально вступил в должность президента России во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. После этого Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом РФ. "Огромную работу проделало за это время наше правительство. Я не знаю, кто придет, правительство по закону отправлено в отставку, но это моя личная надежда, я бы очень хотела, чтобы остался, конечно, Мишустин, потому что то, что было сделано в такое тяжелое время, это близко к чуду", - сказала Симоньян. В январе 2020 года Симоньян предсказала назначение тогдашнего главы ФНС Мишустина премьер-министром, дав свой прогноз еще до выдвижения его кандидатуры Путиным.

https://ria.ru/20240506/putin-1944177778.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, маргарита симоньян, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)