Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера
Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера в новом правительстве РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ
Михаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", что надеется, что Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра в новом составе правительства России.
Владимир Путин официально вступил в должность президента России во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. После этого Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом РФ.
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"Огромную работу проделало за это время наше правительство. Я не знаю, кто придет, правительство по закону отправлено в отставку, но это моя личная надежда, я бы очень хотела, чтобы остался, конечно, Мишустин, потому что то, что было сделано в такое тяжелое время, это близко к чуду", - сказала Симоньян.
В январе 2020 года Симоньян предсказала назначение тогдашнего главы ФНС Мишустина премьер-министром, дав свой прогноз еще до выдвижения его кандидатуры Путиным.