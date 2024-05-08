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Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера - РИА Новости, 08.05.2024
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08:15 08.05.2024 (обновлено: 08:17 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/mishustin-1944578059.html
Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера
Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера - РИА Новости, 08.05.2024
Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:15
2024-05-08T08:17
политика
россия
михаил мишустин
маргарита симоньян
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", что надеется, что Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра в новом составе правительства России. Владимир Путин официально вступил в должность президента России во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. После этого Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом РФ. "Огромную работу проделало за это время наше правительство. Я не знаю, кто придет, правительство по закону отправлено в отставку, но это моя личная надежда, я бы очень хотела, чтобы остался, конечно, Мишустин, потому что то, что было сделано в такое тяжелое время, это близко к чуду", - сказала Симоньян. В январе 2020 года Симоньян предсказала назначение тогдашнего главы ФНС Мишустина премьер-министром, дав свой прогноз еще до выдвижения его кандидатуры Путиным.
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политика, россия, михаил мишустин, маргарита симоньян, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера

Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера в новом правительстве РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ
Михаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", что надеется, что Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра в новом составе правительства России.
Владимир Путин официально вступил в должность президента России во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. После этого Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом РФ.
«
"Огромную работу проделало за это время наше правительство. Я не знаю, кто придет, правительство по закону отправлено в отставку, но это моя личная надежда, я бы очень хотела, чтобы остался, конечно, Мишустин, потому что то, что было сделано в такое тяжелое время, это близко к чуду", - сказала Симоньян.
В январе 2020 года Симоньян предсказала назначение тогдашнего главы ФНС Мишустина премьер-министром, дав свой прогноз еще до выдвижения его кандидатуры Путиным.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинМаргарита СимоньянВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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