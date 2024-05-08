https://ria.ru/20240508/minfin-1944569343.html
Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы
Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы - РИА Новости, 08.05.2024
Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы
Минфин РФ на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы, заявил РИА Новости и.о. главы министерства Антон... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:18
2024-05-08T06:18
2024-05-08T06:18
экономика
россия
антон силуанов
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Минфин РФ на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы, заявил РИА Новости и.о. главы министерства Антон Силуанов. "На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом - все будет обсуждаться", - сообщил Силуанов в кулуарах инаугурации президента РФ в ответ на вопрос, есть ли уже какие-либо предложения по изменению налоговой системы, не уточнив при этом, есть ли уже конкретные договоренности. О планах в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который состоялся в конце апреля. Как отметил тогда Силуанов, Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в эту, весеннюю думскую сессию. Говоря о том, какие принципы будут положены в работу по совершенствованию налоговой системы, Силуанов отметил, что, в первую очередь, должны быть обеспечены стабильные, предсказуемые условия налогообложения. По его словам, еще одним ориентиром налоговых новаций является сбалансированность бюджета. Также, как указал тогда Силуанов, еще одна задача налоговой реформы заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
https://ria.ru/20240419/siluanov-1941147395.html
https://ria.ru/20240506/zakonoprekt-1944042675.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы
Силуанов: Минфин обсудит с бизнесом и парламентом изменения налоговой системы
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Минфин РФ на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы, заявил РИА Новости и.о. главы министерства Антон Силуанов.
"На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом - все будет обсуждаться", - сообщил Силуанов в кулуарах инаугурации президента РФ в ответ на вопрос, есть ли уже какие-либо предложения по изменению налоговой системы, не уточнив при этом, есть ли уже конкретные договоренности.
О планах в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП
), который состоялся в конце апреля. Как отметил тогда Силуанов, Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в эту, весеннюю думскую сессию.
Говоря о том, какие принципы будут положены в работу по совершенствованию налоговой системы, Силуанов отметил, что, в первую очередь, должны быть обеспечены стабильные, предсказуемые условия налогообложения. По его словам, еще одним ориентиром налоговых новаций является сбалансированность бюджета.
Также, как указал тогда Силуанов, еще одна задача налоговой реформы заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики.