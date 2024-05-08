https://ria.ru/20240508/minfin-1944569343.html

Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы

Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы - РИА Новости, 08.05.2024

Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы

Минфин РФ на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы, заявил РИА Новости и.о. главы министерства Антон... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:18

2024-05-08T06:18

2024-05-08T06:18

экономика

россия

антон силуанов

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Минфин РФ на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы, заявил РИА Новости и.о. главы министерства Антон Силуанов. "На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом - все будет обсуждаться", - сообщил Силуанов в кулуарах инаугурации президента РФ в ответ на вопрос, есть ли уже какие-либо предложения по изменению налоговой системы, не уточнив при этом, есть ли уже конкретные договоренности. О планах в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который состоялся в конце апреля. Как отметил тогда Силуанов, Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в эту, весеннюю думскую сессию. Говоря о том, какие принципы будут положены в работу по совершенствованию налоговой системы, Силуанов отметил, что, в первую очередь, должны быть обеспечены стабильные, предсказуемые условия налогообложения. По его словам, еще одним ориентиром налоговых новаций является сбалансированность бюджета. Также, как указал тогда Силуанов, еще одна задача налоговой реформы заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики.

https://ria.ru/20240419/siluanov-1941147395.html

https://ria.ru/20240506/zakonoprekt-1944042675.html

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экономика, россия, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии)