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На выставке "Россия" пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
На выставке "Россия" пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024
На выставке "Россия" пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
Викторина о Москве, мастер-классы и музыкальный квартирник пройдут в День Победы, 9 мая, на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в столице, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:48
2024-05-08T08:48
2024-05-08T08:48
выставка-форум "россия"
москва
владимир этуш
вера марецкая
константин симонов (политолог)
день победы
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Викторина о Москве, мастер-классы и музыкальный квартирник пройдут в День Победы, 9 мая, на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Девятого мая, в день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, гости смогут поучаствовать в викторине о городе-герое Москве, послушать мелодии военных лет и сделать почтовых голубей в технике оригами. Вечером артисты театрального проекта "Живая суббота" устроят музыкальный квартирник, где представят военную столицу глазами деятелей культуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках музыкального квартирника гости услышат воспоминания актеров театра и кино Владимира Этуша и Веры Марецкой, поэтов-фронтовиков Константина Симонова и Булата Окуджавы, песни московских ополченцев.
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москва, владимир этуш, вера марецкая, константин симонов (политолог), день победы, общество
Выставка-форум "Россия", Москва, Владимир Этуш, Вера Марецкая, Константин Симонов (политолог), День Победы, Общество
На выставке "Россия" пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
На выставке "Россия" 9 мая пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы