https://ria.ru/20240508/meropriyatiya-1944581233.html

На выставке "Россия" пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

На выставке "Россия" пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024

На выставке "Россия" пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

Викторина о Москве, мастер-классы и музыкальный квартирник пройдут в День Победы, 9 мая, на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в столице, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:48

2024-05-08T08:48

2024-05-08T08:48

выставка-форум "россия"

москва

владимир этуш

вера марецкая

константин симонов (политолог)

день победы

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Викторина о Москве, мастер-классы и музыкальный квартирник пройдут в День Победы, 9 мая, на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Девятого мая, в день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, гости смогут поучаствовать в викторине о городе-герое Москве, послушать мелодии военных лет и сделать почтовых голубей в технике оригами. Вечером артисты театрального проекта "Живая суббота" устроят музыкальный квартирник, где представят военную столицу глазами деятелей культуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках музыкального квартирника гости услышат воспоминания актеров театра и кино Владимира Этуша и Веры Марецкой, поэтов-фронтовиков Константина Симонова и Булата Окуджавы, песни московских ополченцев.

https://ria.ru/20240507/pobeda-1943671944.html

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москва, владимир этуш, вера марецкая, константин симонов (политолог), день победы, общество