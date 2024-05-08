https://ria.ru/20240508/memorial-1944567637.html

В ДНР восстановили мемориал, посвященный Великой Отечественной войне

В ДНР восстановили мемориал, посвященный Великой Отечественной войне - РИА Новости, 08.05.2024

В ДНР восстановили мемориал, посвященный Великой Отечественной войне

Военнослужащие ЦВО восстановили мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, в тыловом районе Донецкой Народной Республики, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T05:27

2024-05-08T05:27

2024-05-08T05:53

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донецкая народная республика

иловайск

центральный военный округ

вооруженные силы рф

общество

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие ЦВО восстановили мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, в тыловом районе Донецкой Народной Республики, сообщили в МО РФ. "Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) восстановили частично разрушенный мемориал "Воинам Советской армии, погибшим за освобождение города Иловайска в 1943 г." в тыловом районе Донецкой Народной Республики", - сообщили в МО РФ. В мероприятиях по восстановлению мемориала и облагораживанию территории приняли участие военнослужащие и представители командования группировки войск "Центр". "Ремонтные работы начались после обращения главы поселения к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. В ходе работ было обновлено лакокрасочное покрытие мемориала, восстановлены дефекты и заделаны мелкие трещины стелы, очищены от загрязнений и старой краски плиты с памятными датами освобождения города и фамилиями бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, восстановлены бордюры, вывезен мусор с прилегающей территории и наведен порядок на многочисленных цветочных клумбах вокруг мемориала", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что восстановление обелиска будет закончено ко Дню Победы, где пройдут праздничные мероприятия для местных жителей.

https://ria.ru/20240508/pozdravlenie-1944567479.html

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россия, донецкая народная республика, иловайск, центральный военный округ, вооруженные силы рф, общество