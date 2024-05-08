https://ria.ru/20240508/memorial-1944567208.html

Тульские десантники почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Тульские десантники почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 08.05.2024

Тульские десантники почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Тульские гвардейцы-десантники почтили память погибших в Великой Отечественной войне, облагородив мемориал погибшим воинам в освобожденном силами РФ в 2022 году... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T05:20

2024-05-08T05:20

2024-05-08T05:47

общество

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попасная

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день победы

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Тульские гвардейцы-десантники почтили память погибших в Великой Отечественной войне, облагородив мемориал погибшим воинам в освобожденном силами РФ в 2022 году в городе Попасная, сообщили в МО РФ. "Накануне Дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах воины-десантники облагородили мемориал погибшим воинам и возложили цветы к братской могиле в населенном пункте Попасная (шли активные бои в 2022 году - ред.) Луганской Народной Республики", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в канун праздника десантники навели порядок на мемориале, выставили почетный караул и возложили цветы воинам Великой Отечественной войны. "И сегодня, продолжая славные традиции наших предков, десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ с успехом выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на северском направлении", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html

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общество, россия, попасная, воздушно-десантные войска россии, день победы, вооруженные силы рф