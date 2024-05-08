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Медведев прокомментировал встречу с лидерами Кубы и Лаоса - РИА Новости, 08.05.2024
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19:52 08.05.2024 (обновлено: 20:45 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/medvedev-1944797162.html
Медведев прокомментировал встречу с лидерами Кубы и Лаоса
Медведев прокомментировал встречу с лидерами Кубы и Лаоса - РИА Новости, 08.05.2024
Медведев прокомментировал встречу с лидерами Кубы и Лаоса
Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после встреч с президентами Кубы и Лаоса заявил об активизации сотрудничества с... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:52
2024-05-08T20:45
куба
лаос
россия
дмитрий медведев
тхонглун сисулит
мигель диас-канель бермудес
единая россия
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после встреч с президентами Кубы и Лаоса заявил об активизации сотрудничества с партнерами, а также указал, что подобные встречи подтверждают, что в мире не должно быть места незаконным санкциям, диктату, изоляционизму и неоколониализму."Мы активизируем сотрудничество и поддерживаем заслуживающий доверия политический диалог со странами-партнерами. Встречи с президентами Кубы и Лаоса вновь это подтверждают: не должно быть места незаконным санкциям, диктату, изоляционизму, угнетению и доминированию сильных над принципами равенства и справедливости. Неоколониализм не пройдет!" - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 8 мая прибыл с визитом в Россию. Медведев провел встречу с зарубежным политиком. В среду Медведев также встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
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куба, лаос, россия, дмитрий медведев, тхонглун сисулит, мигель диас-канель бермудес, единая россия, в мире
Куба, Лаос, Россия, Дмитрий Медведев, Тхонглун Сисулит, Мигель Диас-Канель Бермудес, Единая Россия, В мире
Медведев прокомментировал встречу с лидерами Кубы и Лаоса

Медведев: в мире нет места незаконным санкциям и неоколониализму

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после встреч с президентами Кубы и Лаоса заявил об активизации сотрудничества с партнерами, а также указал, что подобные встречи подтверждают, что в мире не должно быть места незаконным санкциям, диктату, изоляционизму и неоколониализму.
"Мы активизируем сотрудничество и поддерживаем заслуживающий доверия политический диалог со странами-партнерами. Встречи с президентами Кубы и Лаоса вновь это подтверждают: не должно быть места незаконным санкциям, диктату, изоляционизму, угнетению и доминированию сильных над принципами равенства и справедливости. Неоколониализм не пройдет!" - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 8 мая прибыл с визитом в Россию. Медведев провел встречу с зарубежным политиком. В среду Медведев также встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Медведев назвал Лаос верным союзником России
Вчера, 18:22
 
КубаЛаосРоссияДмитрий МедведевТхонглун СисулитМигель Диас-Канель БермудесЕдиная РоссияВ мире
 
 
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