https://ria.ru/20240508/medvedev-1944797162.html

Медведев прокомментировал встречу с лидерами Кубы и Лаоса

Медведев прокомментировал встречу с лидерами Кубы и Лаоса - РИА Новости, 08.05.2024

Медведев прокомментировал встречу с лидерами Кубы и Лаоса

Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после встреч с президентами Кубы и Лаоса заявил об активизации сотрудничества с... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:52

2024-05-08T19:52

2024-05-08T20:45

куба

лаос

россия

дмитрий медведев

тхонглун сисулит

мигель диас-канель бермудес

единая россия

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после встреч с президентами Кубы и Лаоса заявил об активизации сотрудничества с партнерами, а также указал, что подобные встречи подтверждают, что в мире не должно быть места незаконным санкциям, диктату, изоляционизму и неоколониализму."Мы активизируем сотрудничество и поддерживаем заслуживающий доверия политический диалог со странами-партнерами. Встречи с президентами Кубы и Лаоса вновь это подтверждают: не должно быть места незаконным санкциям, диктату, изоляционизму, угнетению и доминированию сильных над принципами равенства и справедливости. Неоколониализм не пройдет!" - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 8 мая прибыл с визитом в Россию. Медведев провел встречу с зарубежным политиком. В среду Медведев также встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

https://ria.ru/20240508/laos-1944767350.html

куба

лаос

россия

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Кирилл Волков

куба, лаос, россия, дмитрий медведев, тхонглун сисулит, мигель диас-канель бермудес, единая россия, в мире