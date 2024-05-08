Медведев прокомментировал встречу с лидерами Кубы и Лаоса
Медведев: в мире нет места незаконным санкциям и неоколониализму
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после встреч с президентами Кубы и Лаоса заявил об активизации сотрудничества с партнерами, а также указал, что подобные встречи подтверждают, что в мире не должно быть места незаконным санкциям, диктату, изоляционизму и неоколониализму.
"Мы активизируем сотрудничество и поддерживаем заслуживающий доверия политический диалог со странами-партнерами. Встречи с президентами Кубы и Лаоса вновь это подтверждают: не должно быть места незаконным санкциям, диктату, изоляционизму, угнетению и доминированию сильных над принципами равенства и справедливости. Неоколониализм не пройдет!" - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 8 мая прибыл с визитом в Россию. Медведев провел встречу с зарубежным политиком. В среду Медведев также встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
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