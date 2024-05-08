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Посол ЕС в Молдавии пожаловался на обвинения в краже Дня Победы
Посол ЕС в Молдавии пожаловался на обвинения в краже Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Посол ЕС в Молдавии пожаловался на обвинения в краже Дня Победы
Посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил в эфире телеканала TV8, что чувствует себя Гринчем, поскольку его обвиняют в краже Дня Победы из-за празднования... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:15
2024-05-08T11:15
2024-05-08T11:16
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майя санду
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день победы
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил в эфире телеканала TV8, что чувствует себя Гринчем, поскольку его обвиняют в краже Дня Победы из-за празднования 9 мая в Кишиневе Дня Европы. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая традиционный марш Победы. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители Соцпартии. "В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы. Для нас День Европы и дань памяти жертвам Второй Мировой войны вполне совместимые вещи, поскольку Евросоюз стал формироваться как раз отталкиваясь от этих ужасов как проект мира, чтобы на европейском континенте больше не было войн", — заявил Мажейкс. По его словам, для ЕС 9 мая - праздник, поскольку в 1950 году заключили первое соглашение, которое позже переросло в создание Евросоюза. "Я уверен, что люди, которые хотят чтить память павших, потерявших жизнь во время войны, а также те, кто будут праздновать День Европы - обе эти группы людей хотят мира. Поэтому я уверен, что этот праздник, День Европы, пройдет мирно, а силы правопорядка обеспечат порядок", - подчеркнул посол. В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.
https://ria.ru/20240508/denpobedy-1944594056.html
https://ria.ru/20240426/moldaviya-1942482194.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз, День Победы
Посол ЕС в Молдавии пожаловался на обвинения в краже Дня Победы
Посол ЕС в Молдавии Мажейкс: чувствую себя Гринчем, который украл День Победы
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости.
Посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил в эфире телеканала TV8
, что чувствует себя Гринчем, поскольку его обвиняют в краже Дня Победы из-за празднования 9 мая в Кишиневе Дня Европы.
Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду
на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая традиционный марш Победы. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители Соцпартии.
"В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы. Для нас День Европы и дань памяти жертвам Второй Мировой войны вполне совместимые вещи, поскольку Евросоюз стал формироваться как раз отталкиваясь от этих ужасов как проект мира, чтобы на европейском континенте больше не было войн", — заявил Мажейкс.
По его словам, для ЕС 9 мая - праздник, поскольку в 1950 году заключили первое соглашение, которое позже переросло в создание Евросоюза.
"Я уверен, что люди, которые хотят чтить память павших, потерявших жизнь во время войны, а также те, кто будут праздновать День Европы - обе эти группы людей хотят мира. Поэтому я уверен, что этот праздник, День Европы, пройдет мирно, а силы правопорядка обеспечат порядок", - подчеркнул посол.
В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.