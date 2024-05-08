https://ria.ru/20240508/mashkova-1944368922.html

Татьяна Машкова: Латинская Америка считает Россию противовесом США

Татьяна Машкова: Латинская Америка считает Россию противовесом США - РИА Новости, 08.05.2024

Татьяна Машкова: Латинская Америка считает Россию противовесом США

Активность России в Латинской Америке налицо, но ее недостаточно, надо набирать обороты, заявила генеральный директор Национального комитета содействия... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:00

2024-05-08T11:00

2024-05-08T11:00

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Активность России в Латинской Америке налицо, но ее недостаточно, надо набирать обороты, заявила генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. В интервью РИА Новости она рассказала, сколько банановых плантаций на континенте принадлежат российским предпринимателям, можно ли сдвинуть товарооборот РФ со странами Латинской Америки с "заколдованных" 20 миллиардов долларов, и как Белый дом мешает России вести бизнес в этом регионе. Беседовал Серго Кухианидзе.– Разговор о торгово-экономических отношениях России с Латинской Америкой хочу начать с бананов. Слышал, что немало их плантаций в странах континента давно принадлежат отечественным бизнесменам, это правда?– Нет, на самом деле таких плантаций всего две-три, доля их продукции в общем объеме невелика, но бананы с маркой "Примадонна" можно купить и в сети "Магнит", и в "Пятерочке". В свое время российский бизнес проявлял к ним куда более живой интерес, активно вел переговоры со странами Латинской Америки на сей счет. Впрочем, проекты эти всегда были рискованными: велика зависимость от климатических сюрпризов, болезней и вредителей. Да и недостаточно изученное местное законодательство той или иной страны может неприятно удивить: с одной стороны, закон защищает иностранные инвестиции, а с другой – позволяет изъять иностранную собственность "в пользу своих граждан".– Но бананы в Россию до сих пор поступают ведь главным образом из Латинской Америки?– Да, 97% бананов, которые мы потребляем, по-прежнему идут к нам из Эквадора по морю. Были поставки этих плодов в Россию из Мексики и Гватемалы. Возможностей для расширения списка стран-поставщиков предостаточно.– Учитывая столь внушительные объемы поставок в Россию бананов из Эквадора, Вашингтон может сделать пакость: оказать на страну давление, чтобы она перестала их поставлять нам, лишив, таким образом, россиян столь любимого ими тропического плода?– В принципе, может. Эквадор сильно зависит от Соединенных Штатов, даже национальной валютой там является американский доллар. Но на практике, думаю, такое исключено. Эквадорские бананы не исчезнут со стола россиян. В случае подобного запрета определенно взмолятся сами эквадорцы: "Что же, господин Байден, вы с нами делаете?!". Ведь для них поставки в Россию бананов – очень прибыльный бизнес. Другого такого рынка сбыта для эквадорских бананов нет. В прошлом году, по официальным данным, Эквадор экспортировал в Россию 6,5 миллионов тонн бананов на общую сумму почти в 700 миллионов долларов. При этом Вашингтон все же будет, видимо, время от времени устраивать вокруг эквадорских бананов, идущих в Россию, разные игры, что будет сказываться на их поставках и, возможно, ценах. Но вот сейчас цены несколько выросли из-за природных катаклизмов: сократилось производство, а спрос все тот же.– Впрочем, в Латинской Америке дядя Сэм может надавить практически на любую страну, ведь Белый дом давно рассматривает континент, как свою вотчину, верно?– Ну, относительно влияния США на государства Латинской Америки не все так просто. Назвать сегодня континент вотчиной Соединенных Штатов все же не совсем верно. Ситуация тут точно не черно-белая, нюансов хватает.На дворе как никак не 19 век, когда Вашингтон объявил о своей доктрине Монро, в основе которой принцип "Америка для американцев". Большинство латиноамериканских стран ратуют за экономическую и политическую независимость, выступают за многополярный мир, им импонирует в этом смысле позиция Москвы.Россию страны континента рассматривают, как противовес Соединенным Штатам. Недавно один латиноамериканец сказал мне: "Я не сторонник ни России, ни Соединенных Штатов, но я не хочу, чтобы наш мир взорвался ко всем чертям. А предотвратить это может только Россия". Кстати, мысли латиноамериканского обывателя отнюдь не заняты тем, что происходит вокруг Украины.– Континент, можно сказать, смотрит на России позитивно?– Да, в целом Латинская Америка (это, кстати, более 30 стран) настроена к нам дружелюбно. Наши отношения не омрачены тяжелыми воспоминаниями, которые, как правило, мешают народам жить. Между нами никогда не было территориальных претензий, тем более войн.Россия, а до того Советский Союз, всегда уважительно разговаривали с Латинской Америкой, чего не скажешь о том же дяде Сэме, который общается со странами континента, держа за спиной "большую дубинку". Для нас Латинская Америка, с легкой руки замечательного советского документалиста Романа Кармена, всегда овеяна романтикой и остается революционным "пылающим континентом".– Вы, стало быть, не разделяете точки зрения, что Москве будет крайне сложно выстраивать сегодня торгово-экономические отношения именно в этой части мира?– Почему, отчасти разделяю, поскольку не понаслышке знаю, как Белый дом мешает нам вести бизнес в Латинской Америке, запугивая латиноамериканцев вторичными санкциями, присматривая за теми, кто сотрудничает с Россией. Особенно уязвимыми оказываются банки региона. Мы с таким уже сталкивались. Конкретный пример: не успели мы договориться с одним латиноамериканским банком о прямых платежах, как буквально в течение недели его представитель перезванивает и говорит: извини, дорогая, ничего не получится – из Вашингтона грозят пальцем, не велят с вами работать!Да, есть угроза вторичных санкций, есть транспортно-логистические сложности в товарообороте с Латинской Америкой. Доставка морем реализуется через Турцию и Китай, а хотелось бы через Новороссийск. Вот и получается, что товар стоит, условно говоря рубль, а его доставка в десять раз дороже. Но, несмотря на все это, Россия ни в коем случае не должна уходить из Латинской Америки, ни политически, ни экономически. В повороте России в сторону Глобального Юга этот регион должен занять подобающее место.Каков, кстати, сейчас товарооборот между Россией и государствами Латинской Америки?– Хвастаться нечем, цифра мизерная – около 20 миллиардов долларов. Для сравнения: товарооборот США с континентом составляет порядка 800 миллиардов долларов.Но справедливо и то, что товарооборот России с Латинской Америкой уже много-много лет крутится именно вокруг этих 20 миллиардов, то чуть повысится, то понизится. Россия десятилетиями по традиции поставляет на континент нефтепродукты, пшеницу и удобрения, а импортирует оттуда продукцию АПК – фрукты, овощи, вино, морепродукты.Возможно, эти 20 миллиардов долларов – некий оправданный объем нашего товарообмена, обусловленный комплексом причин – географических, исторических, экономических. И еще бы добавила психологический фактор. Плюс – крайне низкая информированность о взаимном потенциале.– Может, цифра заколдована… злыми индейскими племенами?– Ну, вы скажете! Но, если серьезно, то потенциал сотрудничества между нашими странами огромный. Евгений Максимович Примаков в бытность свою министром иностранных дел России совершил вояж по странам Латинской Америки. Вернувшись, он сказал, что с политической точки зрения в наших отношениях все отлично, а вот контакты между бизнесом необходимо развивать.Тогда-то с его подачи и был создан Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. Сегодня наш комитет объединяет более 60 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Среди них есть логистические компании, банки, компании машиностроительного и агропромышленного секторов, текстильной и фармацевтической промышленности.– Они сейчас имеют реальный бизнес с Латинской Америкой или все это свадебные генералы?– Нет-нет, свадебных генералов среди наших членов нет. Каждая из них либо ведет дела с той или иной страной континента, либо пытается их наладить.Всем им мы стараемся оказывать разностороннюю поддержку, помогаем не только найти партнеров, но и объясняем правила ведения бизнеса с Латинской Америкой, где немало тонкостей. Начиная с того, что информацию о своей продукции и услугах желательно готовить не на английском, а на испанском языке. Во время переговоров нужны такт и терпение.– Mañana – то есть завтра, говорят, любимое слово в Латинской Америке?– Это, конечно, стереотип, которых в России в отношении континента предостаточно. Чего греха таить, для большинства граждан нашей страны Латинская Америка до сих пор – это место, где "в лесах живет много, много диких обезьян". Впрочем, и жители стран континента мало что знают о России.Но ментальные различия, поверьте, не могут стать тормозом на пути развития наших торгово-экономических отношений, когда есть тот огромный взаимный интерес друг к другу, который мы наблюдаем сейчас. В Москву зачастили самые разные латиноамериканские делегации, желающие налаживать не только выгодный бизнес, но и сотрудничество в области науки, образования. Россия, наконец, начала открывать свои торговые представительства в странах континента, которые закрывались в 90-е годы.– Когда Москва отвернулась от Латинской Америки?– Сегодня активность России на континенте налицо, но ее недостаточно, надо набирать обороты. Мы все еще весьма инертны в поиске там новых товаров и технологий, что так нужны стране. Мы сейчас перестали получать текстиль, шерсть из Европы. Так Латинская Америка производит превосходный хлопок, шерсть высочайшего качества. Никарагуа, между прочим, шьет джинсы, которые затем поставляет в США. Почему бы российским предпринимателям не попытаться сегодня установить контакты с никарагуанскими партнерами? Мексика, Бразилия производят машины и оборудование, там развита автомобильная продукция. А разве России сейчас не нужны и автомобили, и запчасти к ним? Куба может предложить уникальные фармацевтические препараты и технологии для лечения различных заболеваний, включая онкологию и сахарный диабет, у перуанцев и чилийцев есть отличное горнорудное оборудование. Страны региона могут завалить нас креветками и прочими морепродуктами. Подобные примеры можно множить без конца. Более того, в самых разных отраслях постоянно появляются новые точки соприкосновения. Конечно, в текущих условиях резко нарастить наши торгово-экономические отношения не так просто, но пытаться надо. Знаю, что все решаемо, если действовать аккуратно, заинтересованно и точечно решать каждую конкретную проблему.

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https://ria.ru/20240301/latamerika-1930537914.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, латинская америка, сша