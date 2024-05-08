https://ria.ru/20240508/maks-1944713063.html
Источник не исключил отмены авиасалона МАКС в 2024 году
Источник не исключил отмены авиасалона МАКС в 2024 году - РИА Новости, 08.05.2024
Источник не исключил отмены авиасалона МАКС в 2024 году
Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова могут отменить, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:19
2024-05-08T16:19
2024-05-08T16:26
технологии
жуковский
московская область (подмосковье)
авиасалон макс
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова могут отменить, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначили на 23-28 июля 2024 года, сообщали РИА Новости в январе несколько источников, близких к выставке. "Подтверждаю", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, отменят ли в итоге МАКС и в 2024 году. Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
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жуковский
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, жуковский, московская область (подмосковье), авиасалон макс
Технологии, Жуковский, Московская область (Подмосковье), Авиасалон МАКС
Источник не исключил отмены авиасалона МАКС в 2024 году
Авиасалон МАКС, перенесенный с 2023 года, снова могут отменить
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова могут отменить, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.
Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначили на 23-28 июля 2024 года, сообщали РИА Новости в январе несколько источников, близких к выставке.
"Подтверждаю", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, отменят ли в итоге МАКС и в 2024 году.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском
раз в два года.