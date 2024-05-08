https://ria.ru/20240508/maks-1944713063.html

Источник не исключил отмены авиасалона МАКС в 2024 году

Источник не исключил отмены авиасалона МАКС в 2024 году - РИА Новости, 08.05.2024

Источник не исключил отмены авиасалона МАКС в 2024 году

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова могут отменить, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:19

2024-05-08T16:19

2024-05-08T16:26

технологии

жуковский

московская область (подмосковье)

авиасалон макс

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова могут отменить, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначили на 23-28 июля 2024 года, сообщали РИА Новости в январе несколько источников, близких к выставке. "Подтверждаю", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, отменят ли в итоге МАКС и в 2024 году. Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.

https://ria.ru/20231113/checkmate-1909037345.html

жуковский

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

технологии, жуковский, московская область (подмосковье), авиасалон макс