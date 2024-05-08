https://ria.ru/20240508/makfa-1944709223.html

Защита обжалует решение суда по производителю макарон "Макфа"

Защита обжалует решение суда по производителю макарон "Макфа" - РИА Новости, 08.05.2024

Защита обжалует решение суда по производителю макарон "Макфа"

Решение суда Челябинска, которым 8 мая был удовлетворен иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:05

2024-05-08T16:05

2024-05-08T16:05

происшествия

россия

михаил юревич

макфа (макfa)

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Решение суда Челябинска, которым 8 мая был удовлетворен иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя макарон "Макфа", будет обжаловано, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы одного из ответчиков – семьи Юревич. Центральный районный суд Челябинска 6 мая начал рассматривать дело по существу, после был объявлен перерыв до 7 мая, заседание 7 мая длилось весь день и продолжилось 8 мая с 09.00 (07.00 мск). Заседание проходило в закрытом от СМИ режиме. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. "Конечно, обжалуем", - сказала она, отвечая на вопрос об обжаловании решения суда. Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. В соответчиках по данному иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, указано в карточке дела на сайте райсуда. Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Ранее суд вынес определение о применении мер по обеспечению иска, заявленного замгенпрокурора РФ, о запрете регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями, в том числе АО "Макфа". Рассмотрение ходатайство об отмене обеспечительных мер отложено до 23 мая. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

https://ria.ru/20240404/makfa-1937772834.html

https://ria.ru/20240409/makfa-1938763465.html

https://ria.ru/20240409/chemk-1938773500.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, михаил юревич, макфа (макfa)