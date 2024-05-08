https://ria.ru/20240508/makfa-1944700310.html

Суд обратил активы "Макфы" в доход государства

Суд обратил активы "Макфы" в доход государства - РИА Новости, 08.05.2024

Суд обратил активы "Макфы" в доход государства

Суд в Челябинске постановил обратить в доход государства имущество компании "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая одного из... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:42

2024-05-08T15:42

2024-05-08T17:05

происшествия

челябинск

россия

генеральная прокуратура рф

макфа (макfa)

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая — РИА Новости. Суд в Челябинске постановил обратить в доход государства имущество компании "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая одного из ответчиков — семью Михаила Юревича."Иск удовлетворил", — сказал она, отвечая на вопрос, вынесено ли решение суда.Айвар добавила, что защита будет обжаловать решение.С требованием обратить активы в госсобственность в суд обратился заместитель генпрокурора России.Центральный районный суд Челябинска с 6 мая рассматривал дело по существу в закрытом режиме.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к бывшему гендиректору "Макфы" и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Всего в соответчиках значатся более 30 компаний и десять человек.Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный пристав на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей (для сравнения: ВВП России в 2022 году составил 155 триллионов рублей).Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения".В качестве обеспечительных мер суд запретил регистрационные и распорядительные действия с акциями и долями. Рассмотрение ходатайства об их отмене отложено до 23 мая.

https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html

https://ria.ru/20240412/aktivy-1939661380.html

https://ria.ru/20240306/obzhalovanie-1931395006.html

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происшествия, челябинск, россия, генеральная прокуратура рф, макфа (макfa)