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Суд обратил активы "Макфы" в доход государства - РИА Новости, 08.05.2024
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15:42 08.05.2024 (обновлено: 17:05 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/makfa-1944700310.html
Суд обратил активы "Макфы" в доход государства
Суд обратил активы "Макфы" в доход государства - РИА Новости, 08.05.2024
Суд обратил активы "Макфы" в доход государства
Суд в Челябинске постановил обратить в доход государства имущество компании "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая одного из... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:42
2024-05-08T17:05
происшествия
челябинск
россия
генеральная прокуратура рф
макфа (макfa)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая — РИА Новости. Суд в Челябинске постановил обратить в доход государства имущество компании "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая одного из ответчиков — семью Михаила Юревича."Иск удовлетворил", — сказал она, отвечая на вопрос, вынесено ли решение суда.Айвар добавила, что защита будет обжаловать решение.С требованием обратить активы в госсобственность в суд обратился заместитель генпрокурора России.Центральный районный суд Челябинска с 6 мая рассматривал дело по существу в закрытом режиме.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к бывшему гендиректору "Макфы" и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Всего в соответчиках значатся более 30 компаний и десять человек.Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный пристав на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей (для сравнения: ВВП России в 2022 году составил 155 триллионов рублей).Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения".В качестве обеспечительных мер суд запретил регистрационные и распорядительные действия с акциями и долями. Рассмотрение ходатайства об их отмене отложено до 23 мая.
https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html
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происшествия, челябинск, россия, генеральная прокуратура рф, макфа (макfa)
Происшествия, Челябинск, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Макфа (Макfa)
Суд обратил активы "Макфы" в доход государства

Суд удовлетворил иск ГП об обращении в доход государства имущества "Макфы"

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая — РИА Новости. Суд в Челябинске постановил обратить в доход государства имущество компании "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая одного из ответчиков — семью Михаила Юревича.
"Иск удовлетворил", — сказал она, отвечая на вопрос, вынесено ли решение суда.
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Айвар добавила, что защита будет обжаловать решение.
С требованием обратить активы в госсобственность в суд обратился заместитель генпрокурора России.
Центральный районный суд Челябинска с 6 мая рассматривал дело по существу в закрытом режиме.

"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, ее экспортируют более чем в 25 стран.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к бывшему гендиректору "Макфы" и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Всего в соответчиках значатся более 30 компаний и десять человек.
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Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный пристав на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей (для сравнения: ВВП России в 2022 году составил 155 триллионов рублей).
Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения".
В качестве обеспечительных мер суд запретил регистрационные и распорядительные действия с акциями и долями. Рассмотрение ходатайства об их отмене отложено до 23 мая.
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