https://ria.ru/20240508/lukoil-1944699407.html

В Болгарии проверят запасы топлива "Лукойла"

В Болгарии проверят запасы топлива "Лукойла" - РИА Новости, 08.05.2024

В Болгарии проверят запасы топлива "Лукойла"

Техническое правительство Болгарии поручило налоговой и таможенной службам провести инвентаризацию запасов топлива НПЗ компании "Лукойл Нефтохим" в городе... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:38

2024-05-08T15:38

2024-05-08T15:39

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Техническое правительство Болгарии поручило налоговой и таможенной службам провести инвентаризацию запасов топлива НПЗ компании "Лукойл Нефтохим" в городе Бургасе, сообщил премьер-министр Димитар Главчев. "Мы приняли решение поручить налоговому агентству и таможенной службе провести инвентаризацию запасов "Лукойла", - цитирует Болгарское национальное телевидение (БНТ) слова премьера на заседании совета министров. Местное деловое издание "Дневник" сообщает, что поводом для проверки стали спекуляции о прекращении бюджетных выплат - НДС и таможенных пошлин. На заседании совмина премьер пояснил, что это не так: в феврале "Лукойл" выплатил 90 миллионов левов (50 миллионов долларов США), в марте - 40 миллионов левов (22 миллиона долларов США), а в апреле сумма составила 228 миллионов левов (125 миллионов долларов США). Проверка начнется в ближайшие дни. По словам Главчева, в последнее время подобный аудит в "Лукойле" не проводился. В начале декабря компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.

https://ria.ru/20240430/lukoyl-1943196224.html

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экономика, болгария, бургас, лукойл, в мире, россия