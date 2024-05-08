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В Болгарии проверят запасы топлива "Лукойла" - РИА Новости, 08.05.2024
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15:38 08.05.2024 (обновлено: 15:39 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/lukoil-1944699407.html
В Болгарии проверят запасы топлива "Лукойла"
В Болгарии проверят запасы топлива "Лукойла" - РИА Новости, 08.05.2024
В Болгарии проверят запасы топлива "Лукойла"
Техническое правительство Болгарии поручило налоговой и таможенной службам провести инвентаризацию запасов топлива НПЗ компании "Лукойл Нефтохим" в городе... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:38
2024-05-08T15:39
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Техническое правительство Болгарии поручило налоговой и таможенной службам провести инвентаризацию запасов топлива НПЗ компании "Лукойл Нефтохим" в городе Бургасе, сообщил премьер-министр Димитар Главчев. "Мы приняли решение поручить налоговому агентству и таможенной службе провести инвентаризацию запасов "Лукойла", - цитирует Болгарское национальное телевидение (БНТ) слова премьера на заседании совета министров. Местное деловое издание "Дневник" сообщает, что поводом для проверки стали спекуляции о прекращении бюджетных выплат - НДС и таможенных пошлин. На заседании совмина премьер пояснил, что это не так: в феврале "Лукойл" выплатил 90 миллионов левов (50 миллионов долларов США), в марте - 40 миллионов левов (22 миллиона долларов США), а в апреле сумма составила 228 миллионов левов (125 миллионов долларов США). Проверка начнется в ближайшие дни. По словам Главчева, в последнее время подобный аудит в "Лукойле" не проводился. В начале декабря компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
https://ria.ru/20240430/lukoyl-1943196224.html
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экономика, болгария, бургас, лукойл, в мире, россия
Экономика, Болгария, Бургас, ЛУКОЙЛ, В мире, Россия
В Болгарии проверят запасы топлива "Лукойла"

Власти Болгарии поручили провести проверку запасов топлива "Лукойл" в Бургасе

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Техническое правительство Болгарии поручило налоговой и таможенной службам провести инвентаризацию запасов топлива НПЗ компании "Лукойл Нефтохим" в городе Бургасе, сообщил премьер-министр Димитар Главчев.
"Мы приняли решение поручить налоговому агентству и таможенной службе провести инвентаризацию запасов "Лукойла", - цитирует Болгарское национальное телевидение (БНТ) слова премьера на заседании совета министров.
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Местное деловое издание "Дневник" сообщает, что поводом для проверки стали спекуляции о прекращении бюджетных выплат - НДС и таможенных пошлин. На заседании совмина премьер пояснил, что это не так: в феврале "Лукойл" выплатил 90 миллионов левов (50 миллионов долларов США), в марте - 40 миллионов левов (22 миллиона долларов США), а в апреле сумма составила 228 миллионов левов (125 миллионов долларов США).
Проверка начнется в ближайшие дни. По словам Главчева, в последнее время подобный аудит в "Лукойле" не проводился.
В начале декабря компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
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