https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944801583.html
Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись
Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Евразийского экономического союза нужно сконцентрироваться на скорейшем взаимном признании в рамках РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:00
2024-05-08T20:00
2024-05-08T20:00
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александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Евразийского экономического союза нужно сконцентрироваться на скорейшем взаимном признании в рамках союза электронной цифровой подписи. "Нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании электронной цифровой подписи. Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но воз и ныне там", - сказал Лукашенко в среду на саммите ЕАЭС в Москве. Он подчеркнул, что это не политический, а технический вопрос. "Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран союза", - сказал Лукашенко. Президент заявил, что считает необходимым завершить данную работу в самое ближайшее время.-0-
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белоруссия, москва, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись
Лукашенко: ЕАЭС нужно сосредоточиться на признании электронной цифровой подписи