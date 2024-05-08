https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944801583.html

Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись

Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись - РИА Новости, 08.05.2024

Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Евразийского экономического союза нужно сконцентрироваться на скорейшем взаимном признании в рамках РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:00

2024-05-08T20:00

2024-05-08T20:00

белоруссия

москва

александр лукашенко

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Евразийского экономического союза нужно сконцентрироваться на скорейшем взаимном признании в рамках союза электронной цифровой подписи. "Нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании электронной цифровой подписи. Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но воз и ныне там", - сказал Лукашенко в среду на саммите ЕАЭС в Москве. Он подчеркнул, что это не политический, а технический вопрос. "Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран союза", - сказал Лукашенко. Президент заявил, что считает необходимым завершить данную работу в самое ближайшее время.-0-

https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944779538.html

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, москва, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире