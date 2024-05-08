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Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись - РИА Новости, 08.05.2024
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20:00 08.05.2024
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Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись
Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Евразийского экономического союза нужно сконцентрироваться на скорейшем взаимном признании в рамках РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:00
2024-05-08T20:00
белоруссия
москва
александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Евразийского экономического союза нужно сконцентрироваться на скорейшем взаимном признании в рамках союза электронной цифровой подписи. "Нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании электронной цифровой подписи. Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но воз и ныне там", - сказал Лукашенко в среду на саммите ЕАЭС в Москве. Он подчеркнул, что это не политический, а технический вопрос. "Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран союза", - сказал Лукашенко. Президент заявил, что считает необходимым завершить данную работу в самое ближайшее время.-0-
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белоруссия, москва, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко призвал страны ЕАЭС признать электронную цифровую подпись

Лукашенко: ЕАЭС нужно сосредоточиться на признании электронной цифровой подписи

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Евразийского экономического союза нужно сконцентрироваться на скорейшем взаимном признании в рамках союза электронной цифровой подписи.
"Нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании электронной цифровой подписи. Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но воз и ныне там", - сказал Лукашенко в среду на саммите ЕАЭС в Москве.
Он подчеркнул, что это не политический, а технический вопрос. "Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран союза", - сказал Лукашенко. Президент заявил, что считает необходимым завершить данную работу в самое ближайшее время.-0-
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Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций
Вчера, 18:58
 
БелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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