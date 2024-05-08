https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944784959.html
Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать с африканскими странами
Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать с африканскими странами - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать с африканскими странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС должны активнее работать со странами Африки, которые уже "наелись" западного колониализма. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:25
2024-05-08T19:25
2024-05-08T19:39
африка
евразийский экономический союз
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александр лукашенко
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС должны активнее работать со странами Африки, которые уже "наелись" западного колониализма."Пока мало внимания уделяется диалогу на уровне союза с Африканским континентом. Африка, как и Латинская Америка, наелись уже колониализма от соответствующих ведущих стран. И это момент, когда мы должны прийти в Африку", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.Он подчеркнул, что Африка испытывает потребность в широком перечне товаров, работ, услуг и технологий, которые производят страны ЕАЭС.Лукашенко добавил, что также огромные преимущества открывает для членов ЕАЭС параллельное участие стран союза и партнеров по СНГ в ШОС и БРИКС. "Но нам не следует забывать о своих ближайших соседях, друзьях, братьях. Взаимодействие с государствами - наблюдателями при ЕАЭС и странами СНГ должно быть в зоне постоянного и пристального внимания", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944786693.html
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африка, евразийский экономический союз, в мире, александр лукашенко, белоруссия, латинская америка, снг, шос
Африка, Евразийский экономический союз, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Латинская Америка, СНГ, ШОС
Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать с африканскими странами
Лукашенко призвал участников ЕАЭС активнее работать с африканскими странами