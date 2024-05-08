https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944782712.html
Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС
Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС важны как никогда. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:09
2024-05-08T19:09
2024-05-08T19:46
россия
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белоруссия
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экономика
александр лукашенко
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС важны как никогда."Активные и последовательные усилия России по развитию и укреплению нашего партнерства сегодня важны как никогда", - сказал он на юбилейном саммите ЕАЭС в среду в Москве.Лукашенко отметил, что это заседание ЕАЭС - первое крупное международное совещание президента РФ Владимира Путина после инаугурации. "И мы, конечно, не подведём вас в этом плане", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944786963.html
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россия, евразийский экономический союз, белоруссия, в мире, экономика, александр лукашенко, москва
Россия, Евразийский экономический союз, Белоруссия, В мире, Экономика, Александр Лукашенко, Москва
Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС
Лукашенко: усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС важны как никогда