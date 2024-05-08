https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944782712.html

Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС

Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС важны как никогда. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:09

2024-05-08T19:09

2024-05-08T19:46

россия

евразийский экономический союз

белоруссия

в мире

экономика

александр лукашенко

москва

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС важны как никогда."Активные и последовательные усилия России по развитию и укреплению нашего партнерства сегодня важны как никогда", - сказал он на юбилейном саммите ЕАЭС в среду в Москве.Лукашенко отметил, что это заседание ЕАЭС - первое крупное международное совещание президента РФ Владимира Путина после инаугурации. "И мы, конечно, не подведём вас в этом плане", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944786963.html

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россия, евразийский экономический союз, белоруссия, в мире, экономика, александр лукашенко, москва