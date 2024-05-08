Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 08.05.2024 (обновлено: 19:46 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944782712.html
Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС
Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС важны как никогда. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:09
2024-05-08T19:46
россия
евразийский экономический союз
белоруссия
в мире
экономика
александр лукашенко
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944775285_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_7246fc290a01c3bd3b9116136560e8a6.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС важны как никогда."Активные и последовательные усилия России по развитию и укреплению нашего партнерства сегодня важны как никогда", - сказал он на юбилейном саммите ЕАЭС в среду в Москве.Лукашенко отметил, что это заседание ЕАЭС - первое крупное международное совещание президента РФ Владимира Путина после инаугурации. "И мы, конечно, не подведём вас в этом плане", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944786963.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944775285_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_7ed950f4c7ef34280e36144f57a7da87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евразийский экономический союз, белоруссия, в мире, экономика, александр лукашенко, москва
Россия, Евразийский экономический союз, Белоруссия, В мире, Экономика, Александр Лукашенко, Москва
Лукашенко признал важность усилий России по укреплению партнерства в ЕАЭС

Лукашенко: усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС важны как никогда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС важны как никогда.
"Активные и последовательные усилия России по развитию и укреплению нашего партнерства сегодня важны как никогда", - сказал он на юбилейном саммите ЕАЭС в среду в Москве.
Лукашенко отметил, что это заседание ЕАЭС - первое крупное международное совещание президента РФ Владимира Путина после инаугурации. "И мы, конечно, не подведём вас в этом плане", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами
Вчера, 19:35
 
РоссияЕвразийский экономический союзБелоруссияВ миреЭкономикаАлександр ЛукашенкоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала