https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944781674.html
Страны ЕАЭС идут вперед, несмотря на попытки изоляции, заявил Лукашенко
Страны ЕАЭС идут вперед, несмотря на попытки изоляции, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.05.2024
Страны ЕАЭС идут вперед, несмотря на попытки изоляции, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что геополитические оппоненты членов Евразийского экономического союза пытаются изолировать их от премиальных... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:06
2024-05-08T19:06
2024-05-08T19:45
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что геополитические оппоненты членов Евразийского экономического союза пытаются изолировать их от премиальных рынков и передовых технологий, но страны союза все равно идут вперед в своем развитии."Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков, сдержать наше развитие. Но, несмотря на это, мы планомерно продвигаемся вперед", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, экономика, россия, москва
Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Белоруссия, Экономика, Россия, Москва
Страны ЕАЭС идут вперед, несмотря на попытки изоляции, заявил Лукашенко
Лукашенко: ЕАЭС пытаются изолировать от премиальных рынков, но союз идет вперед