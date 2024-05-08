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Лукашенко выступил за цифровизацию техрегулирования в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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19:00 08.05.2024 (обновлено: 19:51 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944780797.html
Лукашенко выступил за цифровизацию техрегулирования в ЕАЭС
Лукашенко выступил за цифровизацию техрегулирования в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко выступил за цифровизацию техрегулирования в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу следует заняться цифровизацией техрегулирования, это упростит для... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:00
2024-05-08T19:51
евразийский экономический союз
в мире
белоруссия
россия
экономика
москва
александр лукашенко
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу следует заняться цифровизацией техрегулирования, это упростит для предприятий процессы сертификации и стандартизации."Техническое регулирование.. Это направление тесно связано с предыдущим вопросом (цифровизация и внедрение цифровой подписи – ред.). Работа по техническому решению на завершающей стадии. Осталось только перевести техрегулирование в цифровой формат. Уверен, в этом зале никого не нужно убеждать, что цифровизация техрегулирования предоставит нашей промышленности дополнительные возможности для развития" , - сказал Лукашенко в среду на саммите ЕАЭС в Москве.По его словам, это "упростит получение информации и процессы сертификации и стандартизации".
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евразийский экономический союз, в мире, белоруссия, россия, экономика, москва, александр лукашенко
Евразийский экономический союз, В мире, Белоруссия, Россия, Экономика, Москва, Александр Лукашенко
Лукашенко выступил за цифровизацию техрегулирования в ЕАЭС

Лукашенко: в ЕАЭС следует заняться цифровизацией техрегулирования

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу следует заняться цифровизацией техрегулирования, это упростит для предприятий процессы сертификации и стандартизации.
"Техническое регулирование.. Это направление тесно связано с предыдущим вопросом (цифровизация и внедрение цифровой подписи – ред.). Работа по техническому решению на завершающей стадии. Осталось только перевести техрегулирование в цифровой формат. Уверен, в этом зале никого не нужно убеждать, что цифровизация техрегулирования предоставит нашей промышленности дополнительные возможности для развития" , - сказал Лукашенко в среду на саммите ЕАЭС в Москве.
По его словам, это "упростит получение информации и процессы сертификации и стандартизации".
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Евразийский экономический союзВ миреБелоруссияРоссияЭкономикаМоскваАлександр Лукашенко
 
 
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