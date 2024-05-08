https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944780797.html

Лукашенко выступил за цифровизацию техрегулирования в ЕАЭС

Лукашенко выступил за цифровизацию техрегулирования в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Лукашенко выступил за цифровизацию техрегулирования в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу следует заняться цифровизацией техрегулирования, это упростит для... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:00

2024-05-08T19:00

2024-05-08T19:51

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу следует заняться цифровизацией техрегулирования, это упростит для предприятий процессы сертификации и стандартизации."Техническое регулирование.. Это направление тесно связано с предыдущим вопросом (цифровизация и внедрение цифровой подписи – ред.). Работа по техническому решению на завершающей стадии. Осталось только перевести техрегулирование в цифровой формат. Уверен, в этом зале никого не нужно убеждать, что цифровизация техрегулирования предоставит нашей промышленности дополнительные возможности для развития" , - сказал Лукашенко в среду на саммите ЕАЭС в Москве.По его словам, это "упростит получение информации и процессы сертификации и стандартизации".

https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944781674.html

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евразийский экономический союз, в мире, белоруссия, россия, экономика, москва, александр лукашенко