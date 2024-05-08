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Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций - РИА Новости, 08.05.2024
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18:58 08.05.2024 (обновлено: 19:58 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944779538.html
Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций
Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций следует быстрее реализовывать на практике решения, о... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:58
2024-05-08T19:58
евразийский экономический союз
в мире
россия
белоруссия
экономика
александр лукашенко
москва
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций следует быстрее реализовывать на практике решения, о которых договариваются лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Хотелось бы еще раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений. Быстрых решений. Лидеры стран-участниц такие решения в большинстве своем оперативно принимают. Однако они далеко не всегда быстро реализуются", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.По его словам, такая нерасторопность реально отражается на финансовых результатах работы предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран.Глава белорусского государства напомнил, что в прошлом году приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации. "Несмотря на это, серьезной активности бизнеса пока не наблюдается", - констатировал Лукашенко.Говоря о внедрении нового механизма финансовой поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС, Лукашенко попросил Евразийскую экономическую комиссию "инициативно включиться в данную работу и организовать взаимодействие как в разрезе отраслей, так и с привлечением деловых ассоциаций и объединений государств-членов союза"."Средства на субсидирование проектов выделены немалые, и их нужно целевым образом очень эффективно использовать. За этот отвечают и наши правительства вместе с комиссией", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240508/tokaev-1944783646.html
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евразийский экономический союз, в мире, россия, белоруссия, экономика, александр лукашенко, москва, евразийская экономическая комиссия
Евразийский экономический союз, В мире, Россия, Белоруссия, Экономика, Александр Лукашенко, Москва, Евразийская экономическая комиссия
Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций

Лукашенко: в условиях санкций следует быстрее реализовывать решения ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций следует быстрее реализовывать на практике решения, о которых договариваются лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Хотелось бы еще раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений. Быстрых решений. Лидеры стран-участниц такие решения в большинстве своем оперативно принимают. Однако они далеко не всегда быстро реализуются", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
ЕАЭС должен стать гибким в условиях нестабильности в мире, заявил Токаев
Вчера, 19:15
По его словам, такая нерасторопность реально отражается на финансовых результатах работы предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран.
Глава белорусского государства напомнил, что в прошлом году приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации. "Несмотря на это, серьезной активности бизнеса пока не наблюдается", - констатировал Лукашенко.
Говоря о внедрении нового механизма финансовой поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС, Лукашенко попросил Евразийскую экономическую комиссию "инициативно включиться в данную работу и организовать взаимодействие как в разрезе отраслей, так и с привлечением деловых ассоциаций и объединений государств-членов союза".
"Средства на субсидирование проектов выделены немалые, и их нужно целевым образом очень эффективно использовать. За этот отвечают и наши правительства вместе с комиссией", - подчеркнул он.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
ЕАЭС должен стать гибким в условиях нестабильности в мире, заявил Токаев
Вчера, 19:15
 
Евразийский экономический союзВ миреРоссияБелоруссияЭкономикаАлександр ЛукашенкоМоскваЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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