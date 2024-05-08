Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций
Лукашенко: в условиях санкций следует быстрее реализовывать решения ЕАЭС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций следует быстрее реализовывать на практике решения, о которых договариваются лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Хотелось бы еще раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений. Быстрых решений. Лидеры стран-участниц такие решения в большинстве своем оперативно принимают. Однако они далеко не всегда быстро реализуются", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.
По его словам, такая нерасторопность реально отражается на финансовых результатах работы предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран.
Глава белорусского государства напомнил, что в прошлом году приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации. "Несмотря на это, серьезной активности бизнеса пока не наблюдается", - констатировал Лукашенко.
Говоря о внедрении нового механизма финансовой поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС, Лукашенко попросил Евразийскую экономическую комиссию "инициативно включиться в данную работу и организовать взаимодействие как в разрезе отраслей, так и с привлечением деловых ассоциаций и объединений государств-членов союза".
"Средства на субсидирование проектов выделены немалые, и их нужно целевым образом очень эффективно использовать. За этот отвечают и наши правительства вместе с комиссией", - подчеркнул он.