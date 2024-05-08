https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944779538.html

Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций

Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций - РИА Новости, 08.05.2024

Лукашенко призвал к быстрой реализации решений ЕАЭС в условиях санкций

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций следует быстрее реализовывать на практике решения, о... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:58

2024-05-08T18:58

2024-05-08T19:58

евразийский экономический союз

в мире

россия

белоруссия

экономика

александр лукашенко

москва

евразийская экономическая комиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944775285_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_7246fc290a01c3bd3b9116136560e8a6.jpg

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций следует быстрее реализовывать на практике решения, о которых договариваются лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Хотелось бы еще раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений. Быстрых решений. Лидеры стран-участниц такие решения в большинстве своем оперативно принимают. Однако они далеко не всегда быстро реализуются", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.По его словам, такая нерасторопность реально отражается на финансовых результатах работы предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран.Глава белорусского государства напомнил, что в прошлом году приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации. "Несмотря на это, серьезной активности бизнеса пока не наблюдается", - констатировал Лукашенко.Говоря о внедрении нового механизма финансовой поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС, Лукашенко попросил Евразийскую экономическую комиссию "инициативно включиться в данную работу и организовать взаимодействие как в разрезе отраслей, так и с привлечением деловых ассоциаций и объединений государств-членов союза"."Средства на субсидирование проектов выделены немалые, и их нужно целевым образом очень эффективно использовать. За этот отвечают и наши правительства вместе с комиссией", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240508/tokaev-1944783646.html

https://ria.ru/20240508/tokaev-1944783646.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийский экономический союз, в мире, россия, белоруссия, экономика, александр лукашенко, москва, евразийская экономическая комиссия