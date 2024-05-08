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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию - РИА Новости, 08.05.2024
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10:02 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944596033.html
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, он примет участие в саммите ЕАЭС и в параде Победы 9 мая, сообщает госагентство... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:02
2024-05-08T10:02
в мире
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
евразийский экономический союз
день победы
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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, он примет участие в саммите ЕАЭС и в параде Победы 9 мая, сообщает госагентство Белта. Ожидается, что в Москве 8 мая президент Белоруссии примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Не исключена его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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в мире, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, день победы
В мире, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, День Победы
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС и параде Победы 9 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, он примет участие в саммите ЕАЭС и в параде Победы 9 мая, сообщает госагентство Белта.
Ожидается, что в Москве 8 мая президент Белоруссии примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Не исключена его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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В миреБелоруссияРоссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЕвразийский экономический союзДень Победы
 
 
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