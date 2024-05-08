https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944596033.html

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию - РИА Новости, 08.05.2024

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, он примет участие в саммите ЕАЭС и в параде Победы 9 мая, сообщает госагентство... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:02

2024-05-08T10:02

2024-05-08T10:02

в мире

белоруссия

россия

москва

александр лукашенко

владимир путин

евразийский экономический союз

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg

МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, он примет участие в саммите ЕАЭС и в параде Победы 9 мая, сообщает госагентство Белта. Ожидается, что в Москве 8 мая президент Белоруссии примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Не исключена его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944412025.html

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, день победы