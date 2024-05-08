https://ria.ru/20240508/londone-1944790903.html

Посольство в Лондоне: Британия полгода готовила антироссийскую кампанию

Посольство в Лондоне: Британия полгода готовила антироссийскую кампанию - РИА Новости, 08.05.2024

Посольство в Лондоне: Британия полгода готовила антироссийскую кампанию

Британия полгода готовила кампанию по обвинению России в злонамеренной активности, говорится в комментарии посольства в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:42

2024-05-08T19:42

2024-05-08T23:32

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россия

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великобритания

тони радакин

сергей беляев

вооруженные силы украины

дэвид кэмерон

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Британия полгода готовила кампанию по обвинению России в злонамеренной активности, говорится в комментарии посольства в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости после введения ограничительных мер в отношении Москвы."Признаки подготовки этих враждебных шагов появились, по нашим наблюдениям, порядка шести месяцев назад. Соответствующая кампания по обвинению нас абсолютно во всех мыслимых грехах продвигалась и нагнеталась все это время", — сообщили в дипмиссии.В российском посольстве добавили, что ограничения введены "под безосновательным и даже смехотворным предлогом", из которого в Лондоне "пытаются раздуть очередную шпионскую историю". Дипломаты пояснили, что эти действия прерывают некоторые каналы связи.Как отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Британия приняла меры под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине Лондона без предъявления доказательств или конкретных фактов. Москва считает подобные утверждения безответственными и неприемлемыми и даст жесткий и выверенный ответ.Обострение отношений с ЛондономВласти Великобритании в последние дни сделали несколько громких заявлений, которые, по оценке Москвы, ведут к эскалации. Так, начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин выразил уверенность, что ВСУ будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Он также полагает, что Украина намерена увеличить число таких атак. Кроме того, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми украинские удары по территории России британскими ракетами.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные заявления беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и принятия мер.Как заявил в прошлом ноябре в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев, российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю. Причиной этого стал многолетний последовательный курс консерваторов на нанесение двустороннему сотрудничеству труднопоправимого ущерба. Дипломат напомнил о британских инсинуациях вокруг "дела Литвиненко" и о провокации с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для террористов и предоставил площадку для русофобов, подчеркнул Беляев.

https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944301173.html

https://ria.ru/20240506/mid-1944191180.html

https://ria.ru/20240503/udar-1943633824.html

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