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В Мурманской области построят Западный транспортно-логистический узел - РИА Новости, 08.05.2024
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Мурманская область
 
14:45 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/logistika-1944673389.html
В Мурманской области построят Западный транспортно-логистический узел
В Мурманской области построят Западный транспортно-логистический узел - РИА Новости, 08.05.2024
В Мурманской области построят Западный транспортно-логистический узел
Западный транспортно-логистический узел (ЗТЛУ) с терминалом и глубоководными причалами для перевалки грузов будет построен на расширенной территории... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:45
2024-05-08T14:45
мурманская область
мурманская область
россия
дальний восток
андрей чибис
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МУРМАНСК, 8 мая — РИА Новости. Западный транспортно-логистический узел (ЗТЛУ) с терминалом и глубоководными причалами для перевалки грузов будет построен на расширенной территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области, инвестиции превысят 44,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис. В среду стало известно о том, что постановлением правительства РФ расширены границы территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. Благодаря принятым решениям на новых участках в Кольском районе Мурманской области планируется начать строительство Западного транспортно-логистического узла. &quot;Там будет производиться перевалка грузов между контейнеровозами ледового класса, которые будут идти по Северному морскому пути, и судами неледового класса. В составе транспортно-логистического узла запланировано строительство терминала и двух глубоководных причалов. Объём инвестиций оценивается более чем в 44,5 миллиарда рублей, а запуск объекта обеспечит работой более 700 человек&quot;, – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству западного транспортно-логистического узла на ТОР "Столица Арктики" было подписано в декабре 2023 года на ВДНХ в рамках Дня Мурманской области на выставке "Россия". Проект представляет собой морской контейнерный терминал, предназначенный для транзитной перевалки контейнеров, доставляемых судами-контейнеровозами ледового класса, сооружаемых в рамках проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", по схеме "море-море". Проект сооружения ЗТЛУ вошёл в состав плана развития Северного морского пути на период до 2035 года, утвержденного правительством Российской Федерации. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны. Расширение границ ТОР позволит запустить реализацию новых инвестпроектов и продолжить осуществление уже начатых предпринимательских инициатив, отметили в региональном министерстве.
https://ria.ru/20231002/zavod-1900005681.html
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мурманская область, россия, дальний восток, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Россия, Дальний Восток, Андрей Чибис

В Мурманской области построят Западный транспортно-логистический узел

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМурманский морской торговый порт
Мурманский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мурманский морской торговый порт
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МУРМАНСК, 8 мая — РИА Новости. Западный транспортно-логистический узел (ЗТЛУ) с терминалом и глубоководными причалами для перевалки грузов будет построен на расширенной территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области, инвестиции превысят 44,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис.
В среду стало известно о том, что постановлением правительства РФ расширены границы территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. Благодаря принятым решениям на новых участках в Кольском районе Мурманской области планируется начать строительство Западного транспортно-логистического узла.
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"Там будет производиться перевалка грузов между контейнеровозами ледового класса, которые будут идти по Северному морскому пути, и судами неледового класса. В составе транспортно-логистического узла запланировано строительство терминала и двух глубоководных причалов. Объём инвестиций оценивается более чем в 44,5 миллиарда рублей, а запуск объекта обеспечит работой более 700 человек", – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству западного транспортно-логистического узла на ТОР "Столица Арктики" было подписано в декабре 2023 года на ВДНХ в рамках Дня Мурманской области на выставке "Россия". Проект представляет собой морской контейнерный терминал, предназначенный для транзитной перевалки контейнеров, доставляемых судами-контейнеровозами ледового класса, сооружаемых в рамках проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", по схеме "море-море".
Проект сооружения ЗТЛУ вошёл в состав плана развития Северного морского пути на период до 2035 года, утвержденного правительством Российской Федерации.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.
Расширение границ ТОР позволит запустить реализацию новых инвестпроектов и продолжить осуществление уже начатых предпринимательских инициатив, отметили в региональном министерстве.
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Мурманская областьМурманская областьРоссияДальний ВостокАндрей Чибис
 
 
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