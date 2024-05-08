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В Литве изъяли автомобили Tesla из-за санкций против России - РИА Новости, 08.05.2024
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18:24 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/litva-1944767628.html
В Литве изъяли автомобили Tesla из-за санкций против России
В Литве изъяли автомобили Tesla из-за санкций против России - РИА Новости, 08.05.2024
В Литве изъяли автомобили Tesla из-за санкций против России
Литовская таможня изъяла два автомобиля Tesla Cybertruck на погранпереходе "Шальчининкай" на границе с Белоруссией из-за санкций против России, сообщается на... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:24
2024-05-08T18:24
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Литовская таможня изъяла два автомобиля Tesla Cybertruck на погранпереходе "Шальчининкай" на границе с Белоруссией из-за санкций против России, сообщается на сайте ведомства."Таможенники не разрешили осуществить процедуру вывоза якобы ввозимых в Белоруссию автомобилей на сумму более 200 тысяч евро", — говорится в публикации.Как отмечает ведомство, у официальных лиц есть подозрения, что эти автомобили будут впоследствии перевезены из Белоруссии в Россию, в отношении которой ЕС ввел ограничения на экспорт легковых автомобилей.Таможенная служба республики начала досудебное расследование. Водителей отпустили после допроса, но автомобили им не вернули, говорится в сообщении ведомства.Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, а также автомобилей, стоимость которых превышает 50 тысяч евро. Позднее санкции были расширены и коснулись всех автомобилей, объем двигателей которых превышает 1,9 л.
https://ria.ru/20240508/litva-1944630613.html
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в мире, россия, белоруссия, литва, tesla motors, евросоюз
В мире, Россия, Белоруссия, Литва, Tesla motors, Евросоюз
В Литве изъяли автомобили Tesla из-за санкций против России

Литва не позволила вывезти два Tesla Cybertruck из-за санкций против России

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Литовская таможня изъяла два автомобиля Tesla Cybertruck на погранпереходе "Шальчининкай" на границе с Белоруссией из-за санкций против России, сообщается на сайте ведомства.
"Таможенники не разрешили осуществить процедуру вывоза якобы ввозимых в Белоруссию автомобилей на сумму более 200 тысяч евро", — говорится в публикации.
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Как отмечает ведомство, у официальных лиц есть подозрения, что эти автомобили будут впоследствии перевезены из Белоруссии в Россию, в отношении которой ЕС ввел ограничения на экспорт легковых автомобилей.
Таможенная служба республики начала досудебное расследование. Водителей отпустили после допроса, но автомобили им не вернули, говорится в сообщении ведомства.
Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, а также автомобилей, стоимость которых превышает 50 тысяч евро. Позднее санкции были расширены и коснулись всех автомобилей, объем двигателей которых превышает 1,9 л.
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