https://ria.ru/20240508/litva-1944767628.html

В Литве изъяли автомобили Tesla из-за санкций против России

В Литве изъяли автомобили Tesla из-за санкций против России - РИА Новости, 08.05.2024

В Литве изъяли автомобили Tesla из-за санкций против России

Литовская таможня изъяла два автомобиля Tesla Cybertruck на погранпереходе "Шальчининкай" на границе с Белоруссией из-за санкций против России, сообщается на... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:24

2024-05-08T18:24

2024-05-08T18:24

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Литовская таможня изъяла два автомобиля Tesla Cybertruck на погранпереходе "Шальчининкай" на границе с Белоруссией из-за санкций против России, сообщается на сайте ведомства."Таможенники не разрешили осуществить процедуру вывоза якобы ввозимых в Белоруссию автомобилей на сумму более 200 тысяч евро", — говорится в публикации.Как отмечает ведомство, у официальных лиц есть подозрения, что эти автомобили будут впоследствии перевезены из Белоруссии в Россию, в отношении которой ЕС ввел ограничения на экспорт легковых автомобилей.Таможенная служба республики начала досудебное расследование. Водителей отпустили после допроса, но автомобили им не вернули, говорится в сообщении ведомства.Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, а также автомобилей, стоимость которых превышает 50 тысяч евро. Позднее санкции были расширены и коснулись всех автомобилей, объем двигателей которых превышает 1,9 л.

https://ria.ru/20240508/litva-1944630613.html

https://ria.ru/20240508/litva-1944581055.html

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в мире, россия, белоруссия, литва, tesla motors, евросоюз