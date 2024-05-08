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В Госдуме назвали Литву несостоявшимся маленьким агрессором - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 08.05.2024 (обновлено: 12:16 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/litva-1944630613.html
В Госдуме назвали Литву несостоявшимся маленьким агрессором
В Госдуме назвали Литву несостоявшимся маленьким агрессором - РИА Новости, 08.05.2024
В Госдуме назвали Литву несостоявшимся маленьким агрессором
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал Литву несостоявшимся маленьким агрессором, чьей армии на Украине... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:15
2024-05-08T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
прибалтика
михаил шеремет
ингрида шимоните
литва
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал Литву несостоявшимся маленьким агрессором, чьей армии на Украине уготована участь пушечного мяса. Ранее издание Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните написало, что Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. "Литва ведется себя как несостоявшийся маленький агрессор, карликовым войскам которой уготована на Украине участь пушечного мяса. Здесь важно правильно расставить акценты. Не власти Литвы отправляют, а в США приказали отправить, так как украинцы уже заканчиваются и следующими в топку войны американцы бросят тех, кого не жалко, кто им не нужен, кого можно списать без ущерба для себя", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, первыми в "почетном американском списке" на списание находятся страны Прибалтики. "Спасение для стран Прибалтики – изгнание продажных властей, поправших национальные интересы собственных народов", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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в мире, прибалтика, михаил шеремет, ингрида шимоните, литва, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Прибалтика, Михаил Шеремет, Ингрида Шимоните, Литва, Украина
В Госдуме назвали Литву несостоявшимся маленьким агрессором

Депутат Шеремет: Литва ведет себя как несостоявшийся маленький агрессор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Литвы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал Литву несостоявшимся маленьким агрессором, чьей армии на Украине уготована участь пушечного мяса.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните написало, что Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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"Литва ведется себя как несостоявшийся маленький агрессор, карликовым войскам которой уготована на Украине участь пушечного мяса. Здесь важно правильно расставить акценты. Не власти Литвы отправляют, а в США приказали отправить, так как украинцы уже заканчиваются и следующими в топку войны американцы бросят тех, кого не жалко, кто им не нужен, кого можно списать без ущерба для себя", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, первыми в "почетном американском списке" на списание находятся страны Прибалтики.
"Спасение для стран Прибалтики – изгнание продажных властей, поправших национальные интересы собственных народов", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПрибалтикаМихаил ШереметИнгрида ШимонитеЛитваУкраина
 
 
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