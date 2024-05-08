Литва может отказать украинским уклонистам в ПМЖ, пишут СМИ
FT: Литва может отказать гражданам Украины, уклоняющимся от военной службы
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Литва может отказать в предоставлении постоянного вида на жительство тем гражданам Украины, которые уклоняются от военной службы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните.
В интервью изданию она подчеркнула, что Вильнюс не будет организовывать депортации или намеренно выискивать в стране граждан Украины, поскольку "это было бы незаконно".
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"Однако тем, кто, как докажет Киев, уклоняются от военной службы, может быть отказано в постоянном месте жительства", - говорится в публикации газеты.
Шимоните добавила, что хочет "помочь Украине гарантировать то, что у нее есть потенциал обновить свои вооруженные силы".
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.