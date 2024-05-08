Рейтинг@Mail.ru
Литва готова отправить солдат на Украину - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 08.05.2024 (обновлено: 14:43 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/litva-1944581055.html
Литва готова отправить солдат на Украину
Литва готова отправить солдат на Украину - РИА Новости, 08.05.2024
Литва готова отправить солдат на Украину
Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:46
2024-05-08T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
ингрида шимоните
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944585005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2ecfe2ff5a625ce2ef4d21325b58138.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните. "Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения", — говорится в публикации.Газета уточнила, что от Киева пока не поступал запрос на отправку миссии.Кроме того, как заявила Шимоните, Литва хочет помочь Украине гарантировать, "что у нее есть потенциал обновить свои вооруженные силы". В связи с этим Вильнюс будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство. При этом намеренно искать или депортировать их не будут, так как это незаконно, подчеркнула премьер.Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя возможную отправку литовских солдат на Украину, это никак не повлияет на ситуацию и ничем не затруднит выполнение задач специальной военной операции. Такое решение может создать проблемы только самой Литве, подчеркнул депутат.Он отметил, что большое количество иностранных инструкторов уже давно находятся на Украине, поэтому, если с ними что-то случится, "это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей".В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и принятия мер.В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932352961.html
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944585005_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fee9a08aac807a00d33a6b17ec251844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, ингрида шимоните, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Ингрида Шимоните, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Литва готова отправить солдат на Украину

FT: Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Michael BehlinВоеннослужащие литовской армии во время учений
Военнослужащие литовской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Michael Behlin
Военнослужащие литовской армии во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните.
"Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения", — говорится в публикации.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Литва предложила отменить красные линии по отправке войск на Украину
11 марта, 18:11
Газета уточнила, что от Киева пока не поступал запрос на отправку миссии.
Кроме того, как заявила Шимоните, Литва хочет помочь Украине гарантировать, "что у нее есть потенциал обновить свои вооруженные силы". В связи с этим Вильнюс будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство. При этом намеренно искать или депортировать их не будут, так как это незаконно, подчеркнула премьер.
Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя возможную отправку литовских солдат на Украину, это никак не повлияет на ситуацию и ничем не затруднит выполнение задач специальной военной операции. Такое решение может создать проблемы только самой Литве, подчеркнул депутат.
Он отметил, что большое количество иностранных инструкторов уже давно находятся на Украине, поэтому, если с ними что-то случится, "это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
Вчера, 08:00
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и принятия мер.
В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Россия и Запад сверяют часы Судного дня
7 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронИнгрида ШимонитеСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала