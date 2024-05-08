https://ria.ru/20240508/litva-1944581055.html

Литва готова отправить солдат на Украину

Литва готова отправить солдат на Украину - РИА Новости, 08.05.2024

Литва готова отправить солдат на Украину

Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:46

2024-05-08T08:46

2024-05-08T14:43

специальная военная операция на украине

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франция

эммануэль макрон

ингрида шимоните

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните. "Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения", — говорится в публикации.Газета уточнила, что от Киева пока не поступал запрос на отправку миссии.Кроме того, как заявила Шимоните, Литва хочет помочь Украине гарантировать, "что у нее есть потенциал обновить свои вооруженные силы". В связи с этим Вильнюс будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство. При этом намеренно искать или депортировать их не будут, так как это незаконно, подчеркнула премьер.Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя возможную отправку литовских солдат на Украину, это никак не повлияет на ситуацию и ничем не затруднит выполнение задач специальной военной операции. Такое решение может создать проблемы только самой Литве, подчеркнул депутат.Он отметил, что большое количество иностранных инструкторов уже давно находятся на Украине, поэтому, если с ними что-то случится, "это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей".В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и принятия мер.В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932352961.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, ингрида шимоните, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)