https://ria.ru/20240508/litsenziya-1944647336.html

Лицензия на бизнес за несколько дней – реальность, а не фантастика

Лицензия на бизнес за несколько дней – реальность, а не фантастика - РИА Новости, 08.05.2024

Лицензия на бизнес за несколько дней – реальность, а не фантастика

Заняться бизнесом, как подтвердит любой предприниматель, значит, прежде всего, погрузиться в процедуру оформления множества документов - еще до того, как ваше... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:40

2024-05-08T16:40

2024-05-08T16:40

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Заняться бизнесом, как подтвердит любой предприниматель, значит, прежде всего, погрузиться в процедуру оформления множества документов - еще до того, как ваше предприятие заработает. Во всяком случае, так было до недавнего времени. Сегодня срок получения лицензии для ведения бизнеса значительно сократился, что важно для представителей МСП. На снижение административной нагрузки на предпринимателей влияет работа правительства и меры поддержки национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".Трудности на стартеДействительно, для того, чтобы получить лицензию или разрешение для той или иной предпринимательской деятельности, требовалось предоставить на бумажных носителях пачку оригиналов, копий, сканов многих документов.При этом запрашиваемая госорганами информация во многих случаях у государства уже имелась.Процедура получения лицензионно-разрешительной документации была еще и долгой. Ждать решения предпринимателям приходилось месяцами, а в некоторых случаях и больше года.Чтобы представить масштаб проблемы – приведем одну цифру. Таких разрешений в России выдается ежегодно более 1 миллиона.Пока бизнесмен ждал решения, он нес еще и финансовые издержки. За счет чего? Например, вы арендовали офис, может быть, и сотрудников начали нанимать. Но разрешения на работу у вас еще нет. И приходится простаивать.В сторону упрощенияСитуация стала меняться в 2021 году, когда стартовал проект по упрощению получения лицензий и разрешений. Он реализуется под руководством вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.По проекту на портале Госуслуг был запущен специальный сервис для получения лицензий и разрешений. Предпринимателю больше не нужно ходить по инстанциям, прикладывать большое количество бумаг, заверять копии, чтобы оформить разрешительный документ.Теперь для получения этой госуслуги необходимо заполнить минимальное количество полей. Простой порядок действий позволяет пользоваться сервисом интуитивно, никаких специальных навыков для этого не требуется.В результате процедура получения лицензий и разрешений стала удобнее, быстрее, проще и прозрачнее для предпринимателя. Тот, в свою очередь, может отслеживать ход рассмотрения своего обращения онлайн. Это решение важно для представителей МСП, поэтому реализация данной процедуры соответствует целям и задачам нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".В настоящее время упрощена процедура выдачи свыше 420 наиболее востребованных разрешений, в том числе 51 лицензии. Все они теперь доступны на портале Госуслуг. В 2024 году правительство приступило ко второму этапу реализации проекта. "Требования бизнеса повышаются, и мы должны соответствовать этим ожиданиям. В частности, будем внедрять в сервис новые технические улучшения, которые сделают цифровую услугу еще более удобной для бизнеса. Процедуру получения разрешительных документов мы намерены сделать еще проще и быстрее", - приводятся на сайте правительства слова Дмитрия Григоренко.Меньше документов и времениРабота над упрощением разрешительных процедур по лицензиям началась еще в 2021 году. В среднем в два раза (с десяти до пяти) сократилось количество необходимых для их получения документов. Срок ожидания решения сократился втрое – с 45 дней до 15 в среднем. А зачастую ответ от госоргана приходит еще раньше – например, лицензию на фармацевтическую деятельность теперь можно получить и за десять дней.Результат, что называется, превзошел все ожидания. Было решено перевести на портал Госуслуг и другие разрешительные режимы.Как отметили в аппарате вице-премьера, работа по переводу разрешений проводилась поэтапно, поскольку упорядочить их получение несколько сложнее. Процедуры различаются по срокам, набору и количеству документов от заявителей, форме и правилам.Эта работа проводилась в течение двух последних лет. В результате количество документов для оформления разрешений уменьшилось более чем в 1,5 раза — с 8 до 5 документов. А срок их получения сократился почти в 2 раза — с 43 до 23 дней.Например, для получения государственной аккредитации образовательной деятельности вместо 20 документов теперь нужно всего три, а решение вместо 75 дней выносится за 25.Соответственно, для многих предпринимателей сокращается период "холостой" работы на раннем этапе. В принципе, к раскрутке своего дела можно приступать практически сразу.Больше 50% заявлений на получение лицензий теперь поступает через Госуслуги. Среди преимуществ этого сервиса – скорость и меньшее количество отказов, чем при обращении к ведомственным порталам. К тому же, работа сервиса на портале Госуслуг напрямую контролируется правительством.Обратная связьЧто раньше делал предприниматель в случае получения от инстанций отказа? А что он мог сделать? Обратиться в суд. Решались на это единицы, поскольку судебный процесс мог затянуться на месяцы и даже годы, что приводило к большим финансовым издержкам. Но то в прежние времена. Сейчас на портале Госуслуг работает сервис досудебного обжалования действий разрешительного органа. Пожаловаться можно как на отказ, так и на проволочки, на несоблюдение процедуры, на требование дополнительной платы за оказание услуг.По закону срок рассмотрения обращений составляет до 15 рабочих дней в зависимости от причины обращения с жалобой. По факту – ответ предприниматель получает в два раза быстрее.Таким образом, для представителей бизнеса сервис досудебного обжалования является возможностью быстро и удобно оспорить действия разрешительного органа. Для государства – это источник обратной связи."Сервис досудебного обжалования стал эффективным инструментом повышения исполнительской дисциплины госорганов. Прозрачность процедур получения разрешений и досудебного обжалования мотивирует министерства и ведомства строго их соблюдать. Для нас жалобы – это обратная связь напрямую от бизнеса, которую мы используем для дальнейшего совершенствования процедур", – сказал Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся на сайте правительства.Содержание всех жалоб детально изучается и используется для дальнейшего совершенствования сферы лицензий и разрешений, в том числе упрощения процедуры выдачи разрешительных документов.Упрощение выдачи лицензий и разрешений, как и меры национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" - еще один шаг государства по поддержке отечественного бизнеса.Узнать больше о мерах поддержки предпринимателей можно будет на Московском предпринимательском форуме. Он пройдет с 21 по 24 мая. Компании Москвы смогут найти новых партнеров и инвестиции, а также обсудят насущные вопросы бизнеса и обменяются опытом. Форум проходит в рамках Московской недели предпринимательства.

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Алёна Пава

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