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Число погибших от наводнений в Бразилии достигло 95 - РИА Новости, 08.05.2024
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03:28 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/leyte-1944563386.html
Число погибших от наводнений в Бразилии достигло 95
Число погибших от наводнений в Бразилии достигло 95 - РИА Новости, 08.05.2024
Число погибших от наводнений в Бразилии достигло 95
Число погибших от наводнений на юге Бразилии достигло 95, эта цифра может увеличиться, поскольку ЧС продолжается, сообщил губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T03:28
2024-05-08T03:28
в мире
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
порту-алегри
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 мая - РИА Новости. Число погибших от наводнений на юге Бразилии достигло 95, эта цифра может увеличиться, поскольку ЧС продолжается, сообщил губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте. "95 смертей... Цифры растут, но, к сожалению, мы по-прежнему прогнозируем, что они имеют высокую степень неточности, поскольку мы все еще переживаем чрезвычайную ситуацию", - заявил Лейте в ходе пресс-конференции. По словам чиновника, еще четыре случая смерти сейчас расследуются, 131 человек пропал без вести, 150 тысяч человек вынуждены были оставить свои дома. В штате Риу-Гранди-ду-Сул из 497 муниципалитетов 401 пострадал от штормов и наводнений, бедствие затронуло 1,4 миллиона человек. Лейте также заявил, что правительство штата направит 200 миллионов реалов (около 40 миллионов долларов) для помощи наиболее пострадавшим городам. На первом этапе, чтобы ускорить выделение средств, они будут распределяться между населенными пунктами равными суммами. Наводнение на реке Гуайба, которая протекает через столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, - сильнейшее с 1941 года. В региональной столице Порту-Алегри затоплены некоторые районы, включая международный аэропорт, который на неопределенный срок прекратил работу.
https://ria.ru/20240411/braziliya-1939229703.html
риу-гранди-ду-сул (штат)
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в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, порту-алегри
В мире, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Бразилия, Порту-Алегри
Число погибших от наводнений в Бразилии достигло 95

Губернатор Лейте: число погибших от наводнений на юге Бразилии достигло 95

© Фото предоставлено правительством штата Рорайма Наводнение в Бразилии
Наводнение в Бразилии
© Фото предоставлено правительством штата Рорайма
Наводнение в Бразилии. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 мая - РИА Новости. Число погибших от наводнений на юге Бразилии достигло 95, эта цифра может увеличиться, поскольку ЧС продолжается, сообщил губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте.
"95 смертей... Цифры растут, но, к сожалению, мы по-прежнему прогнозируем, что они имеют высокую степень неточности, поскольку мы все еще переживаем чрезвычайную ситуацию", - заявил Лейте в ходе пресс-конференции.
По словам чиновника, еще четыре случая смерти сейчас расследуются, 131 человек пропал без вести, 150 тысяч человек вынуждены были оставить свои дома. В штате Риу-Гранди-ду-Сул из 497 муниципалитетов 401 пострадал от штормов и наводнений, бедствие затронуло 1,4 миллиона человек.
Лейте также заявил, что правительство штата направит 200 миллионов реалов (около 40 миллионов долларов) для помощи наиболее пострадавшим городам. На первом этапе, чтобы ускорить выделение средств, они будут распределяться между населенными пунктами равными суммами.
Наводнение на реке Гуайба, которая протекает через столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, - сильнейшее с 1941 года. В региональной столице Порту-Алегри затоплены некоторые районы, включая международный аэропорт, который на неопределенный срок прекратил работу.
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В миреРиу-Гранди-ду-Сул (штат)БразилияПорту-Алегри
 
 
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