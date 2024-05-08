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В ДНР развернули георгиевскую ленту вдоль мемориала Саур-Могила

В ДНР развернули георгиевскую ленту вдоль мемориала Саур-Могила - РИА Новости, 08.05.2024

В ДНР развернули георгиевскую ленту вдоль мемориала Саур-Могила

Георгиевскую ленту длиной 300 метров на рассвете развернули на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:31

2024-05-08T07:31

2024-05-08T09:49

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ШАХТЕРСК (ДНР), 8 мая — РИА Новости. Георгиевскую ленту длиной 300 метров на рассвете развернули на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, сообщил корреспондент РИА Новости. "Сегодня в преддверии 9 Мая активная молодежь Донецкой Народной Республики из разных муниципалитетов ДНР приехала сюда в четыре часа утра, чтобы растянуть георгиевскую ленту вдоль всего нашего знаменитого мемориального комплекса Саур-Могила", — рассказал министр молодежной политики региона Кирилл Макаров. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году его восстановили в кратчайшие сроки по поручению Владимира Путина.Черно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали символом военной доблести и славы России.

https://ria.ru/20240508/memorial-1944567637.html

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Георгиевская лента длиной 300 метров на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР Георгиевскую ленту длиной 300 метров развернули на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР 2024-05-08T07:31 true PT0M39S

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донецкая народная республика, украина, россия, кирилл макаров, владимир путин, день победы, общество