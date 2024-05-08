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На Кубани создали первый в РФ отраслевой центр компетенций в сфере туризма - РИА Новости, 08.05.2024
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Краснодарский край
 
23:24 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/kuban-1944829294.html
На Кубани создали первый в РФ отраслевой центр компетенций в сфере туризма
На Кубани создали первый в РФ отраслевой центр компетенций в сфере туризма - РИА Новости, 08.05.2024
На Кубани создали первый в РФ отраслевой центр компетенций в сфере туризма
Первый в России отраслевой центр компетенций в сфере туризма создан в Краснодарском крае, он будет способствовать повышению уровня сервиса, а также... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T23:24
2024-05-08T23:24
краснодарский край
россия
краснодарский край
москва
выставка-форум "россия"
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Первый в России отраслевой центр компетенций в сфере туризма создан в Краснодарском крае, он будет способствовать повышению уровня сервиса, а также эффективности работы турагентств, отелей, ресторанов и парков, сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев на международной выставке "Россия". "Краснодарский край активно тиражирует лучшие практики и в санаторно-курортную отрасль. Уже реализовано 10 проектов с охватом 8,8 тысячи номеров. Системная работа с предприятиями туротрасли края позволит получить экономический эффект в размере 1,1 миллиарда рублей в год. Более того, в марте этого года Региональный центр компетенций прошел сертификацию и получил статус Отраслевого центра компетенций в сфере туризма. Это первый ОЦК в России. Он поможет организациям санкура оптимизировать многие процессы и стать более конкурентоспособными", – передает пресс-служба краевой администрации слова Юртаева. Как отметил министр экономики края, создание отраслевого регионального центра будет способствовать повышению уровня сервиса и эффективности работы турагентств, отелей и гостиниц, ресторанов, экскурсионных компаний и парков. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Гостям представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетили более 12 миллионов человек.
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россия, краснодарский край, москва, выставка-форум "россия"
Краснодарский край, Россия, Краснодарский край, Москва, Выставка-форум "Россия"

На Кубани создали первый в РФ отраслевой центр компетенций в сфере туризма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Первый в России отраслевой центр компетенций в сфере туризма создан в Краснодарском крае, он будет способствовать повышению уровня сервиса, а также эффективности работы турагентств, отелей, ресторанов и парков, сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев на международной выставке "Россия".
"Краснодарский край активно тиражирует лучшие практики и в санаторно-курортную отрасль. Уже реализовано 10 проектов с охватом 8,8 тысячи номеров. Системная работа с предприятиями туротрасли края позволит получить экономический эффект в размере 1,1 миллиарда рублей в год. Более того, в марте этого года Региональный центр компетенций прошел сертификацию и получил статус Отраслевого центра компетенций в сфере туризма. Это первый ОЦК в России. Он поможет организациям санкура оптимизировать многие процессы и стать более конкурентоспособными", – передает пресс-служба краевой администрации слова Юртаева.
Как отметил министр экономики края, создание отраслевого регионального центра будет способствовать повышению уровня сервиса и эффективности работы турагентств, отелей и гостиниц, ресторанов, экскурсионных компаний и парков.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Гостям представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетили более 12 миллионов человек.
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