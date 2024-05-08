https://ria.ru/20240508/kuba-1944690897.html

Медведев назвал Кубу надежным партнером России

Медведев назвал Кубу надежным партнером России - РИА Новости, 08.05.2024

Медведев назвал Кубу надежным партнером России

Куба является давним и надежным партнером РФ, между странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:15

2024-05-08T15:15

2024-05-08T15:27

куба

россия

дмитрий медведев

мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Куба является давним и надежным партнером РФ, между странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен парламентскими делегациями, написал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".В среду Медведев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Российский политик написал, что обсудил с президентом Кубы вопросы межгосударственного и межпартийного сотрудничества и выразил "признательность за последовательность и принципиальность в оценках ситуации вокруг Украины"."Куба – наш давний и надежный партнер. Для многих поколений людей в мире эта страна – символ мужества и самоотверженности граждан в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Сегодня между нашими странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен парламентскими делегациями", - написал Медведев.Стороны обсудили взаимодействие между "Единой Россией" и Компартией Кубы, противодействие современным неоколониальным практикам, в том числе в рамках форума "За свободу наций!".

https://ria.ru/20240504/kuba-1943823109.html

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куба, россия, дмитрий медведев, мигель диас-канель бермудес, москва, в мире