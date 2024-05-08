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Медведев назвал Кубу надежным партнером России - РИА Новости, 08.05.2024
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15:15 08.05.2024 (обновлено: 15:27 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kuba-1944690897.html
Медведев назвал Кубу надежным партнером России
Медведев назвал Кубу надежным партнером России - РИА Новости, 08.05.2024
Медведев назвал Кубу надежным партнером России
Куба является давним и надежным партнером РФ, между странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:15
2024-05-08T15:27
куба
россия
дмитрий медведев
мигель диас-канель бермудес
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Куба является давним и надежным партнером РФ, между странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен парламентскими делегациями, написал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".В среду Медведев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Российский политик написал, что обсудил с президентом Кубы вопросы межгосударственного и межпартийного сотрудничества и выразил "признательность за последовательность и принципиальность в оценках ситуации вокруг Украины"."Куба – наш давний и надежный партнер. Для многих поколений людей в мире эта страна – символ мужества и самоотверженности граждан в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Сегодня между нашими странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен парламентскими делегациями", - написал Медведев.Стороны обсудили взаимодействие между "Единой Россией" и Компартией Кубы, противодействие современным неоколониальным практикам, в том числе в рамках форума "За свободу наций!".
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куба, россия, дмитрий медведев, мигель диас-канель бермудес, москва, в мире
Куба, Россия, Дмитрий Медведев, Мигель Диас-Канель Бермудес, Москва, В мире
Медведев назвал Кубу надежным партнером России

Медведев назвал Кубу давним и надежным партнером России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Куба является давним и надежным партнером РФ, между странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен парламентскими делегациями, написал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
В среду Медведев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Российский политик написал, что обсудил с президентом Кубы вопросы межгосударственного и межпартийного сотрудничества и выразил "признательность за последовательность и принципиальность в оценках ситуации вокруг Украины".
«
"Куба – наш давний и надежный партнер. Для многих поколений людей в мире эта страна – символ мужества и самоотверженности граждан в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Сегодня между нашими странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен парламентскими делегациями", - написал Медведев.
Стороны обсудили взаимодействие между "Единой Россией" и Компартией Кубы, противодействие современным неоколониальным практикам, в том числе в рамках форума "За свободу наций!".
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