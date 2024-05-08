Медведев назвал Кубу надежным партнером России
Медведев назвал Кубу давним и надежным партнером России
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Куба является давним и надежным партнером РФ, между странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен парламентскими делегациями, написал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
В среду Медведев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Российский политик написал, что обсудил с президентом Кубы вопросы межгосударственного и межпартийного сотрудничества и выразил "признательность за последовательность и принципиальность в оценках ситуации вокруг Украины".
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"Куба – наш давний и надежный партнер. Для многих поколений людей в мире эта страна – символ мужества и самоотверженности граждан в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Сегодня между нашими странами ведется интенсивный политический диалог, развивается межведомственная кооперация, налажен обмен парламентскими делегациями", - написал Медведев.
Стороны обсудили взаимодействие между "Единой Россией" и Компартией Кубы, противодействие современным неоколониальным практикам, в том числе в рамках форума "За свободу наций!".