Рейтинг@Mail.ru
Медведев встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 08.05.2024 (обновлено: 15:21 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kuba-1944655724.html
Медведев встретился с президентом Кубы
Медведев встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 08.05.2024
Медведев встретился с президентом Кубы
Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:44
2024-05-08T15:21
куба
россия
дмитрий медведев
мигель диас-канель бермудес
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944693511_252:0:2758:1410_1920x0_80_0_0_d0a88d3a218c4084520f57f433c31c11.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Уважаемый товарищ первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Республики Кубы товарищ Диас-Канель Бермудес, я очень рад вас снова видеть в Москве, рад нашей встрече", - сказал Медведев.Он отметил, что Россия тепло относится к Кубе и ее руководству. "Даже несмотря на то, что за окном стоит зверский холод, этот холод не мешает нашим теплым отношениям. Мы еще раз сердечно вас приветствуем в Российской Федерации", - сказал зампред Совбеза.Он также попросил "передать привет и наилучшие пожелания генералу армии Раулю Кастро". "Мы очень много времени провели вместе на разных площадках. Твёрдость, с которой он отстаивает позиции Кубы, всегда для нас была таким очень серьёзным символом того, как нужно бороться за независимость своей страны", - заметил Медведев. Он пожелал Бермудесу "успешного пребывания в России" и поздравил с 64-летней годовщиной с момента установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Кубой.Президент Кубы в среду примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в качестве лидера страны-наблюдателя.
https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html
https://ria.ru/20240504/kuba-1943823109.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944693511_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_823424f2ab72d19beb41d3172ff8bfc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, россия, дмитрий медведев, мигель диас-канель бермудес, политика
Куба, Россия, Дмитрий Медведев, Мигель Диас-Канель Бермудес, Политика
Медведев встретился с президентом Кубы

Медведев встретился с президентом Кубы Диасом-Канелем

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 8 мая 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 8 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 8 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
"Уважаемый товарищ первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Республики Кубы товарищ Диас-Канель Бермудес, я очень рад вас снова видеть в Москве, рад нашей встрече", - сказал Медведев.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
19 марта, 18:30
Он отметил, что Россия тепло относится к Кубе и ее руководству. "Даже несмотря на то, что за окном стоит зверский холод, этот холод не мешает нашим теплым отношениям. Мы еще раз сердечно вас приветствуем в Российской Федерации", - сказал зампред Совбеза.
Он также попросил "передать привет и наилучшие пожелания генералу армии Раулю Кастро". "Мы очень много времени провели вместе на разных площадках. Твёрдость, с которой он отстаивает позиции Кубы, всегда для нас была таким очень серьёзным символом того, как нужно бороться за независимость своей страны", - заметил Медведев. Он пожелал Бермудесу "успешного пребывания в России" и поздравил с 64-летней годовщиной с момента установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Кубой.
Президент Кубы в среду примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в качестве лидера страны-наблюдателя.
Мост на пляже Кайо-Коко на Кубе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Куба работает над расширением возможностей для российских туристов
4 мая, 11:21
 
КубаРоссияДмитрий МедведевМигель Диас-Канель БермудесПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала