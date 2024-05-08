https://ria.ru/20240508/kuba-1944655724.html

Медведев встретился с президентом Кубы

Медведев встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 08.05.2024

Медведев встретился с президентом Кубы

Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:44

2024-05-08T13:44

2024-05-08T15:21

куба

россия

дмитрий медведев

мигель диас-канель бермудес

политика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Уважаемый товарищ первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Республики Кубы товарищ Диас-Канель Бермудес, я очень рад вас снова видеть в Москве, рад нашей встрече", - сказал Медведев.Он отметил, что Россия тепло относится к Кубе и ее руководству. "Даже несмотря на то, что за окном стоит зверский холод, этот холод не мешает нашим теплым отношениям. Мы еще раз сердечно вас приветствуем в Российской Федерации", - сказал зампред Совбеза.Он также попросил "передать привет и наилучшие пожелания генералу армии Раулю Кастро". "Мы очень много времени провели вместе на разных площадках. Твёрдость, с которой он отстаивает позиции Кубы, всегда для нас была таким очень серьёзным символом того, как нужно бороться за независимость своей страны", - заметил Медведев. Он пожелал Бермудесу "успешного пребывания в России" и поздравил с 64-летней годовщиной с момента установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Кубой.Президент Кубы в среду примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в качестве лидера страны-наблюдателя.

https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html

https://ria.ru/20240504/kuba-1943823109.html

куба

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Кирилл Волков

куба, россия, дмитрий медведев, мигель диас-канель бермудес, политика