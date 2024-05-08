https://ria.ru/20240508/kuba-1944655724.html
Медведев встретился с президентом Кубы
Медведев встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 08.05.2024
Медведев встретился с президентом Кубы
Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:44
2024-05-08T13:44
2024-05-08T15:21
куба
россия
дмитрий медведев
мигель диас-канель бермудес
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Уважаемый товарищ первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Республики Кубы товарищ Диас-Канель Бермудес, я очень рад вас снова видеть в Москве, рад нашей встрече", - сказал Медведев.Он отметил, что Россия тепло относится к Кубе и ее руководству. "Даже несмотря на то, что за окном стоит зверский холод, этот холод не мешает нашим теплым отношениям. Мы еще раз сердечно вас приветствуем в Российской Федерации", - сказал зампред Совбеза.Он также попросил "передать привет и наилучшие пожелания генералу армии Раулю Кастро". "Мы очень много времени провели вместе на разных площадках. Твёрдость, с которой он отстаивает позиции Кубы, всегда для нас была таким очень серьёзным символом того, как нужно бороться за независимость своей страны", - заметил Медведев. Он пожелал Бермудесу "успешного пребывания в России" и поздравил с 64-летней годовщиной с момента установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Кубой.Президент Кубы в среду примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в качестве лидера страны-наблюдателя.
https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html
https://ria.ru/20240504/kuba-1943823109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, дмитрий медведев, мигель диас-канель бермудес, политика
Куба, Россия, Дмитрий Медведев, Мигель Диас-Канель Бермудес, Политика
Медведев встретился с президентом Кубы
Медведев встретился с президентом Кубы Диасом-Канелем
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
"Уважаемый товарищ первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Республики Кубы товарищ Диас-Канель Бермудес, я очень рад вас снова видеть в Москве
, рад нашей встрече", - сказал Медведев.
Он отметил, что Россия тепло относится к Кубе и ее руководству. "Даже несмотря на то, что за окном стоит зверский холод, этот холод не мешает нашим теплым отношениям. Мы еще раз сердечно вас приветствуем в Российской Федерации", - сказал зампред Совбеза.
Он также попросил "передать привет и наилучшие пожелания генералу армии Раулю Кастро". "Мы очень много времени провели вместе на разных площадках. Твёрдость, с которой он отстаивает позиции Кубы, всегда для нас была таким очень серьёзным символом того, как нужно бороться за независимость своей страны", - заметил Медведев. Он пожелал Бермудесу "успешного пребывания в России" и поздравил с 64-летней годовщиной с момента установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Кубой.
Президент Кубы в среду примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в качестве лидера страны-наблюдателя.