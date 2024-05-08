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МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосте подстрекательством к терроризму - РИА Новости, 08.05.2024
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11:31 08.05.2024 (обновлено: 13:12 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/krymskiymost-1944619864.html
МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосте подстрекательством к терроризму
МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосте подстрекательством к терроризму - РИА Новости, 08.05.2024
МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосте подстрекательством к терроризму
Представители Евросоюза, заявляя о праве Украины наносить удары по Крымскому мосту, прямо подстрекают Киев к терроризму, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:31
2024-05-08T13:12
в мире
украина
киев
брюссель
мария захарова
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представители Евросоюза, заявляя о праве Украины наносить удары по Крымскому мосту, прямо подстрекают Киев к терроризму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. "Другого варианта, (кроме. — Прим. ред.) как назвать это прямым подстрекательством к терроризму, просто нет. Более того, скажу, что шокирует то, что речь идет о заявлении не представителя маргинальной политической партии, экстремистского движения", — сказала она.Так Захарова прокомментировала слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, который заявил о "праве Киева на самооборону", отвечая на вопрос, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины. Захарова подчеркнула, что Стано — официальное лицо ЕС и говорит от имени всего Союза."Недопустимые высказывания Стано доказывают, что Евросоюз выступает не просто спонсором киевского режима. Своими заявлениями он подстрекает Киев продолжать нападения на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру", — заключила представитель МИД.Как заявлял зампред Совбеза Дмитрий Медведев, любая атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что за такими нападениями последует неизбежное возмездие с использованием любых видов оружия.В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html
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в мире, украина, киев, брюссель, мария захарова, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосте подстрекательством к терроризму

МИД: ЕС подстрекает Киев к терроризму, рассуждая о праве атаковать Крымский мост

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представители Евросоюза, заявляя о праве Украины наносить удары по Крымскому мосту, прямо подстрекают Киев к терроризму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Другого варианта, (кроме. — Прим. ред.) как назвать это прямым подстрекательством к терроризму, просто нет. Более того, скажу, что шокирует то, что речь идет о заявлении не представителя маргинальной политической партии, экстремистского движения", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Так Захарова прокомментировала слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, который заявил о "праве Киева на самооборону", отвечая на вопрос, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины.
Захарова подчеркнула, что Стано — официальное лицо ЕС и говорит от имени всего Союза.
«
"Недопустимые высказывания Стано доказывают, что Евросоюз выступает не просто спонсором киевского режима. Своими заявлениями он подстрекает Киев продолжать нападения на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру", — заключила представитель МИД.
Как заявлял зампред Совбеза Дмитрий Медведев, любая атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что за такими нападениями последует неизбежное возмездие с использованием любых видов оружия.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
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