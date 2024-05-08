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В Херсонской области прошел первомайский концерт - РИА Новости, 08.05.2024
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20:19 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/kontsert-1943361993.html
В Херсонской области прошел первомайский концерт
В Херсонской области прошел первомайский концерт - РИА Новости, 08.05.2024
В Херсонской области прошел первомайский концерт
Музыкальный концерт, посвященный Празднику весны и труда, прошел в городе Геническ - административном центре Херсонской области, перед зрителями выступили... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:19
2024-05-08T20:19
россия
херсонская область
днепр (город)
общество
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Музыкальный концерт, посвященный Празднику весны и труда, прошел в городе Геническ - административном центре Херсонской области, перед зрителями выступили московская группа "Бумажные цветы" и певица Элни из Крыма, сообщает корреспондент РИА Новости. "Мы - группа "Бумажные цветы", приехали... поддержать людей, которые живут во время войны. Я думаю, им очень тяжело. Мы им можем дать очень мало, конечно, по сравнению, наверное, с кем-то другим, но мы считаем честным для себя приехать и поддержать людей, которые попали в такую ситуацию", - сказал участник группы Даниил Чернов. Праздничный концерт прошел в городском парке культуры и отдыха под открытым небом. Вход был бесплатным, гостями шоу стали около сотни человек. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240501/prazdnik-1942469900.html
россия
херсонская область
днепр (город)
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россия, херсонская область , днепр (город), общество
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Общество
В Херсонской области прошел первомайский концерт

В Геническ прошел первомайский концерт группы "Бумажные цветы"

© РИА НовостиМузыкальный концерт посвященный празднику Первое мая прошел в городе Геническ Херсонской области
Музыкальный концерт посвященный празднику Первое мая прошел в городе Геническ Херсонской области
© РИА Новости
Музыкальный концерт посвященный празднику Первое мая прошел в городе Геническ Херсонской области
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Музыкальный концерт, посвященный Празднику весны и труда, прошел в городе Геническ - административном центре Херсонской области, перед зрителями выступили московская группа "Бумажные цветы" и певица Элни из Крыма, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы - группа "Бумажные цветы", приехали... поддержать людей, которые живут во время войны. Я думаю, им очень тяжело. Мы им можем дать очень мало, конечно, по сравнению, наверное, с кем-то другим, но мы считаем честным для себя приехать и поддержать людей, которые попали в такую ситуацию", - сказал участник группы Даниил Чернов.
© РИА НовостиМузыкальный концерт посвященный празднику Первое мая прошел в городе Геническ Херсонской области
Музыкальный концерт посвященный празднику Первое мая прошел в городе Геническ Херсонской области
© РИА Новости
Музыкальный концерт посвященный празднику Первое мая прошел в городе Геническ Херсонской области
Праздничный концерт прошел в городском парке культуры и отдыха под открытым небом.
Вход был бесплатным, гостями шоу стали около сотни человек.
Первомайские митинги и гулянья: как в России отмечают День Весны и Труда
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Первомай известен под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда.

Празднование 1 Мая

Первомай известен под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Традиция празднования восходит к событиям, произошедшим в Чикаго 1 мая 1886 года, когда в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня.

Празднование 1 Мая

Традиция празднования восходит к событиям, произошедшим в Чикаго 1 мая 1886 года, когда в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

Празднование 1 Мая

В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

Празднование 1 Мая

Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В Великобритании и некоторых других странах демонстрации проходят в первое воскресенье мая.

Празднование 1 Мая

В Великобритании и некоторых других странах демонстрации проходят в первое воскресенье мая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первым открытым массовым выступлением рабочих в России стала прошедшая в 1900 году Харьковская маевка.

Празднование 1 Мая

Первым открытым массовым выступлением рабочих в России стала прошедшая в 1900 году Харьковская маевка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.

Празднование 1 Мая

С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России, а с 1918 года стал нерабочим днем.

Празднование 1 Мая

В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России, а с 1918 года стал нерабочим днем.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.

Празднование 1 Мая

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первого мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.

Празднование 1 Мая

Первого мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В эпоху развитого социализма в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку.

Празднование 1 Мая

В эпоху развитого социализма в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Праздник Весны и Труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.

Празднование 1 Мая

Праздник Весны и Труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первомайские акции в различных формах традиционно проводит Федерация независимых профсоюзов России.

Празднование 1 Мая

Первомайские акции в различных формах традиционно проводит Федерация независимых профсоюзов России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В 2024 году они проходят под девизом: "Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!".

Празднование 1 Мая

В 2024 году они проходят под девизом: "Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами.

Празднование 1 Мая

В некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 17
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Подобные мероприятия символизируют единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.

Празднование 1 Мая

Подобные мероприятия символизируют единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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16 из 17
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Первомай сегодня — одно из главных торжеств в России.

Первомайский митинг Коммунистической партии РФ на Красном проспекте в Новосибирске

Первомай сегодня — одно из главных торжеств в России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 17

Первомай известен под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 17

Традиция празднования восходит к событиям, произошедшим в Чикаго 1 мая 1886 года, когда в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 17

В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 17

Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 17

В Великобритании и некоторых других странах демонстрации проходят в первое воскресенье мая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 17

Первым открытым массовым выступлением рабочих в России стала прошедшая в 1900 году Харьковская маевка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 17

С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 17

В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России, а с 1918 года стал нерабочим днем.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 17

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 17

Первого мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 17

В эпоху развитого социализма в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 17

Праздник Весны и Труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 17

Первомайские акции в различных формах традиционно проводит Федерация независимых профсоюзов России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 17

В 2024 году они проходят под девизом: "Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 17

В некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 17

Подобные мероприятия символизируют единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
16 из 17

Первомай сегодня — одно из главных торжеств в России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
17 из 17
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Участники шествия профсоюзов, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, празднику Весны и Труда, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Праздник весны и труда
1 мая, 01:11
 
РоссияХерсонская областьДнепр (город)Общество
 
 
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