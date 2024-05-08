https://ria.ru/20240508/kontsert-1943361993.html

В Херсонской области прошел первомайский концерт

В Херсонской области прошел первомайский концерт - РИА Новости, 08.05.2024

В Херсонской области прошел первомайский концерт

Музыкальный концерт, посвященный Празднику весны и труда, прошел в городе Геническ - административном центре Херсонской области, перед зрителями выступили... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:19

2024-05-08T20:19

2024-05-08T20:19

россия

херсонская область

днепр (город)

общество

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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Музыкальный концерт, посвященный Празднику весны и труда, прошел в городе Геническ - административном центре Херсонской области, перед зрителями выступили московская группа "Бумажные цветы" и певица Элни из Крыма, сообщает корреспондент РИА Новости. "Мы - группа "Бумажные цветы", приехали... поддержать людей, которые живут во время войны. Я думаю, им очень тяжело. Мы им можем дать очень мало, конечно, по сравнению, наверное, с кем-то другим, но мы считаем честным для себя приехать и поддержать людей, которые попали в такую ситуацию", - сказал участник группы Даниил Чернов. Праздничный концерт прошел в городском парке культуры и отдыха под открытым небом. Вход был бесплатным, гостями шоу стали около сотни человек. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240501/prazdnik-1942469900.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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россия, херсонская область , днепр (город), общество