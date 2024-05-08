https://ria.ru/20240508/koleso-1944552552.html

Отскочившее колесо "Камаза" сбило пенсионерку на Кубани

Отскочившее колесо "Камаза" сбило пенсионерку на Кубани - РИА Новости, 08.05.2024

Отскочившее колесо "Камаза" сбило пенсионерку на Кубани

Лопнувшее колесо "Камаза" оторвалось во время движения и столкнулось с пешеходами в селе Абрау-Дюрсо на Кубани, 66-летняя женщина была госпитализирована,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:26

2024-05-08T00:26

2024-05-08T00:26

происшествия

абрау-дюрсо

новороссийск

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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Лопнувшее колесо "Камаза" оторвалось во время движения и столкнулось с пешеходами в селе Абрау-Дюрсо на Кубани, 66-летняя женщина была госпитализирована, сообщили в ГУМВД по региону. По данным ведомства, в селе Абрау-Дюрсо во время движения у "Камаза" лопнуло среднее колесо, из-за чего оторвалось наружное колесо и на большой скорости покатилось по дороге, а затем столкнулось с пешеходами. "В результате ДТП 66-летняя жительница Новороссийска получила телесные повреждения. Сейчас она в больнице", - сообщили в ведомстве.

абрау-дюрсо

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, абрау-дюрсо, новороссийск