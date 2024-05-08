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Отскочившее колесо "Камаза" сбило пенсионерку на Кубани - РИА Новости, 08.05.2024
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00:26 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/koleso-1944552552.html
Отскочившее колесо "Камаза" сбило пенсионерку на Кубани
Отскочившее колесо "Камаза" сбило пенсионерку на Кубани - РИА Новости, 08.05.2024
Отскочившее колесо "Камаза" сбило пенсионерку на Кубани
Лопнувшее колесо "Камаза" оторвалось во время движения и столкнулось с пешеходами в селе Абрау-Дюрсо на Кубани, 66-летняя женщина была госпитализирована,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:26
2024-05-08T00:26
происшествия
абрау-дюрсо
новороссийск
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Лопнувшее колесо "Камаза" оторвалось во время движения и столкнулось с пешеходами в селе Абрау-Дюрсо на Кубани, 66-летняя женщина была госпитализирована, сообщили в ГУМВД по региону. По данным ведомства, в селе Абрау-Дюрсо во время движения у "Камаза" лопнуло среднее колесо, из-за чего оторвалось наружное колесо и на большой скорости покатилось по дороге, а затем столкнулось с пешеходами. "В результате ДТП 66-летняя жительница Новороссийска получила телесные повреждения. Сейчас она в больнице", - сообщили в ведомстве.
абрау-дюрсо
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происшествия, абрау-дюрсо, новороссийск
Происшествия, Абрау-Дюрсо, Новороссийск
Отскочившее колесо "Камаза" сбило пенсионерку на Кубани

Отскочившее колесо "Камаза" влетело в пешеходов в селе Абрау-Дюрсо на Кубани

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Лопнувшее колесо "Камаза" оторвалось во время движения и столкнулось с пешеходами в селе Абрау-Дюрсо на Кубани, 66-летняя женщина была госпитализирована, сообщили в ГУМВД по региону.
По данным ведомства, в селе Абрау-Дюрсо во время движения у "Камаза" лопнуло среднее колесо, из-за чего оторвалось наружное колесо и на большой скорости покатилось по дороге, а затем столкнулось с пешеходами.
"В результате ДТП 66-летняя жительница Новороссийска получила телесные повреждения. Сейчас она в больнице", - сообщили в ведомстве.
 
ПроисшествияАбрау-ДюрсоНовороссийск
 
 
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