https://ria.ru/20240508/knigi-1944568238.html
Их тысячи. Во Франции рассказали о смертельно опасных книгах
Их тысячи. Во Франции рассказали о смертельно опасных книгах - РИА Новости, 08.05.2024
Их тысячи. Во Франции рассказали о смертельно опасных книгах
В Европе массово проверяют библиотеки в поисках содержащих мышьяк изданий XIX века, передает французский канал Europe1. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:43
2024-05-08T05:43
2024-05-08T09:07
франция
европа
страсбург
германия
мышьяк
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Европе массово проверяют библиотеки в поисках содержащих мышьяк изданий XIX века, передает французский канал Europe1."В последние недели из немецких библиотек изъяли тысячи книг, предположительно загрязненных мышьяком. Причина: зеленый пигмент, использовавшийся в XIX веке для окраски кожи (из которой делали обложки. — Прим. ред.). <...> В соседнем Эльзасе Национальная и университетская библиотека Страсбурга также проводит проверку", — говорится в публикации.Сотрудник Национальной и университетской библиотеки Жером Швейцер пояснил, что зеленые обложки книг были в моде в 1840-х годах. В состав зеленого пигмента входит мышьяк, вдыхание которого может привести ко рвоте, а при длительном воздействии — к развитию рака, уточнил он.По словам Швейцера, поиск опасных изданий может занять месяцы только в страсбургской библиотеке. Найденные книги проходят оцифровку и оказываются в герметичных контейнерах.
https://ria.ru/20240501/krazha-1943353091.html
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франция, европа, страсбург, германия, мышьяк, в мире
Франция, Европа, Страсбург, Германия, мышьяк, В мире
Их тысячи. Во Франции рассказали о смертельно опасных книгах
Europe1: в Европе массово изымают отравленные мышьяком книги