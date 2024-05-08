https://ria.ru/20240508/knigi-1944551122.html
Минобороны открыло раздел о юбилеях книг фронтовых писателей
Минобороны открыло раздел о юбилеях книг фронтовых писателей - РИА Новости, 08.05.2024
Минобороны открыло раздел о юбилеях книг фронтовых писателей
Минобороны РФ открыло на своём сайте раздел, посвящённый юбилеям книг о Великой Отечественной войне от известных фронтовых писателей, сообщило военное... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:07
2024-05-08T00:07
2024-05-08T00:07
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Минобороны РФ открыло на своём сайте раздел, посвящённый юбилеям книг о Великой Отечественной войне от известных фронтовых писателей, сообщило военное ведомство. "В канун Дня Великой Победы Минобороны России запускает мультимедийный историко-познавательный раздел "Живые книги о главном. Правда войны в произведениях писателей-фронтовиков" с подборкой уникальных исторических документов из фондов Центрального архива военного ведомства", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект посвящен юбилеям выхода в свет произведений Бориса Васильева "А зори здесь тихие…", (1969 г.), Юрия Бондарева "Горячий снег" (1969 г.), Константина Симонова "Живые и мертвые" (1959 г.) и Валентина Катаева "Сын полка" (1944 г.). Представлены материалы из личных дел писателей-фронтовиков, их учетно-послужные карточки и наградные листы, а также документы на реальных прототипов героев книг, вошедшие в основу сюжетов. В частности, в разделе можно ознакомиться с актом вручения медалей "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", которой был награждён Борис Васильев, на тот момент бывший в звании младшего техника-лейтенанта. Кроме того, представлена вырезка из газеты "Знамя артиллериста" о шестилетнем сироте Серёже Алёшине, найденном в 1943 году разведчиками и оставленном жить и помогать 142-му гвардейскому стрелковому полку, а также рассекреченные документы на других реальных "сынов полка", ставших прототипами героев повести Катаева. Также в новом разделе есть рассекреченные оперативные сводки и боевые донесения 2-й гвардейской армии, записи переговоров военачальников с вышестоящими штабами, карта переднего края положения в обороне батальонов 98-й и 24-й гвардейской стрелковых дивизий, а также наградные листы на участников Сталинградской битвы, описанной в произведении Бондарева. Помимо этого, Минобороны РФ покажет личное дело и наградной лист (на орден "Отечественная война I степени) Симонова, всю войну прошедшего корреспондентом, а также документы прообразов командира бригада Фёдора Серпилина, героя "Живых и Мёртвых".
https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html
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россия, германия, борис васильев, бондарев, общество
Россия, Германия, Борис Васильев, Бондарев, Общество
Минобороны открыло раздел о юбилеях книг фронтовых писателей
Минобороны открыло на сайте раздел о юбилеях книг о Великой Отечественной войне
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости.
Минобороны РФ открыло на своём сайте
раздел, посвящённый юбилеям книг о Великой Отечественной войне от известных фронтовых писателей, сообщило военное ведомство.
"В канун Дня Великой Победы Минобороны России запускает мультимедийный историко-познавательный раздел "Живые книги о главном. Правда войны в произведениях писателей-фронтовиков" с подборкой уникальных исторических документов из фондов Центрального архива военного ведомства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект посвящен юбилеям выхода в свет произведений Бориса Васильева
"А зори здесь тихие…", (1969 г.), Юрия Бондарева
"Горячий снег" (1969 г.), Константина Симонова "Живые и мертвые" (1959 г.) и Валентина Катаева "Сын полка" (1944 г.). Представлены материалы из личных дел писателей-фронтовиков, их учетно-послужные карточки и наградные листы, а также документы на реальных прототипов героев книг, вошедшие в основу сюжетов.
В частности, в разделе можно ознакомиться с актом вручения медалей "За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", которой был награждён Борис Васильев, на тот момент бывший в звании младшего техника-лейтенанта.
Кроме того, представлена вырезка из газеты "Знамя артиллериста" о шестилетнем сироте Серёже Алёшине, найденном в 1943 году разведчиками и оставленном жить и помогать 142-му гвардейскому стрелковому полку, а также рассекреченные документы на других реальных "сынов полка", ставших прототипами героев повести Катаева.
Также в новом разделе есть рассекреченные оперативные сводки и боевые донесения 2-й гвардейской армии, записи переговоров военачальников с вышестоящими штабами, карта переднего края положения в обороне батальонов 98-й и 24-й гвардейской стрелковых дивизий, а также наградные листы на участников Сталинградской битвы, описанной в произведении Бондарева.
Помимо этого, Минобороны РФ покажет личное дело и наградной лист (на орден "Отечественная война I степени) Симонова, всю войну прошедшего корреспондентом, а также документы прообразов командира бригада Фёдора Серпилина, героя "Живых и Мёртвых".