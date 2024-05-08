https://ria.ru/20240508/kitay-1944659315.html

Эксперт опроверг сообщение о росте тарифов в Китае на перевозки в Россию

Эксперт опроверг сообщение о росте тарифов в Китае на перевозки в Россию - РИА Новости, 08.05.2024

Эксперт опроверг сообщение о росте тарифов в Китае на перевозки в Россию

Резкий рост тарифов в Китае на железнодорожные перевозки грузов в Россию исключен из-за особенностей работы этого рынка и никаких подобных скачков ставок на... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:59

2024-05-08T13:59

2024-05-08T13:59

экономика

китай

россия

белоруссия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Резкий рост тарифов в Китае на железнодорожные перевозки грузов в Россию исключен из-за особенностей работы этого рынка и никаких подобных скачков ставок на контейнерные перевозки не было, сообщил РИА Новости управляющий партнер российского ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Ранее СМИ со ссылкой на портал Infotrans Media Belarus, который привел данные экспедиторских компаний, сообщили, что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в РФ и Белоруссию. Указывалось, что цены в среднем увеличились на 500-800 долларов и более в зависимости от станции отправления. "Вариации о том, что завтра какая-то компания, будь то China Rail, будь то мелкий какой-нибудь экспедитор в Урумчи, вдруг поднял тарифы на 500-800 долларов, исключены самим фактом существования рынка. Это по железнодорожных перевозкам. По морю все просто - можно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу, там спотовые ставки все понятны. По долгосрочным ставкам, естественно, никаких изменений также не происходило", - прокомментировал Безбородов. Рынок контейнерных перевозок свободный и в части морских, и в части железнодорожных перевозок, напоминает эксперт. "То есть можно выбрать десятки точек отправления в Китай. Как минимум один шести железнодорожных погранпереходов, один из двадцати автомобильных погранпереходов для доставки собственного груза в Россию или в Белоруссию или даже в Европу. Поэтому вариаций миллион. Пункты отправления из Китая - в 25 провинциях, кроме Тибета - есть везде, то есть в каждой провинции по 2-3 пункта, то есть более 60 точек отправления по станциям из Китая", - перечисляет Безбородов. Также он напоминает о существовании множества различных операторов и владельцев подвижного состава. Свободны, но с регулированием"При этом в Китае присутствует регулирование на этом рынке. Государство и в лице минтранса, и в лице провинциальных минтрансов. Чаще всего это регулирование происходит за счет экспортных, так называемых, субсидий. Экспортная субсидия - это не субсидия на перевозку, это субсидия производителю экспортируемого товара. Бывает, что и импортируемого товара, если этот товар требуется для какого-то производства. Так вот, субсидии регулируются", - рассказывает детали Безбородов. Субсидии могут отменять и могут вводить заново. Из-за этого может происходить какое-то локальное повышение или понижение тарифа. "Чаще всего оно касается объемов денег - где-то в районе 200-300 долларов на контейнерную единицу. О том, что субсидия так или иначе не будет действовать, известно чаще всего за полгода. И к этому процессу готовятся, его нивелируют. Мало того, в силу определенных обстоятельств и антикоррупционной борьбы внутри Китая, подчищаются все документы. И, по сути, к моменту отключения субсидии, тариф остается, по сути, прежним", - резюмировал Безбородов.

https://ria.ru/20240508/kitay-1944629578.html

https://ria.ru/20240131/torgovlya-1924480684.html

https://ria.ru/20240405/gruzoperevozki-1937930027.html

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экономика, китай, россия, белоруссия