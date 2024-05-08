https://ria.ru/20240508/kitay-1944629578.html
СМИ: в Китае резко выросла стоимость поставок в Россию и Белоруссию
СМИ: в Китае резко выросла стоимость поставок в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 08.05.2024
СМИ: в Китае резко выросла стоимость поставок в Россию и Белоруссию
Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, пишет логистический портал Infotrans Media Belarus. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:13
2024-05-08T12:13
2024-05-08T15:03
экономика
китай
россия
белоруссия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, пишет логистический портал Infotrans Media Belarus."Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими пробками, возникшими на границах…" — объясняется в публикации.Так, цены выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1300-1500 долларов в зависимости от порта отправления.При этом, отмечает IMB, большинство свободных мест на судах в мае уже забукировано.В марте КНР сократила прямые поставки в Россию машин и оборудования. Тем не менее сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику, а делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, заявили в Минэкономразвития.Ранее президент Владимир Путин заявил, что уровень отношений Москвы и Пекина очень высокий, это один из существенных гарантов стабильности в мире.
https://ria.ru/20240211/kitay-1926660339.html
https://ria.ru/20240507/raschety-1944458456.html
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экономика, китай, россия, белоруссия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Китай, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
СМИ: в Китае резко выросла стоимость поставок в Россию и Белоруссию
IMB: Китай резко поднял тариф на поставки в Россию и Белоруссию
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, пишет логистический портал Infotrans Media Belarus
.
"Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими пробками, возникшими на границах…" — объясняется в публикации.
Так, цены выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1300-1500 долларов в зависимости от порта отправления.
При этом, отмечает IMB, большинство свободных мест на судах в мае уже забукировано.
В марте КНР сократила прямые поставки в Россию машин и оборудования. Тем не менее сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику, а делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, заявили в Минэкономразвития.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что уровень отношений Москвы и Пекина очень высокий, это один из существенных гарантов стабильности в мире.