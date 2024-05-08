https://ria.ru/20240508/kitay-1944629578.html

СМИ: в Китае резко выросла стоимость поставок в Россию и Белоруссию

СМИ: в Китае резко выросла стоимость поставок в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 08.05.2024

СМИ: в Китае резко выросла стоимость поставок в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, пишет логистический портал Infotrans Media Belarus. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:13

2024-05-08T12:13

2024-05-08T15:03

экономика

китай

россия

белоруссия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, пишет логистический портал Infotrans Media Belarus."Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими пробками, возникшими на границах…" — объясняется в публикации.Так, цены выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1300-1500 долларов в зависимости от порта отправления.При этом, отмечает IMB, большинство свободных мест на судах в мае уже забукировано.В марте КНР сократила прямые поставки в Россию машин и оборудования. Тем не менее сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику, а делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, заявили в Минэкономразвития.Ранее президент Владимир Путин заявил, что уровень отношений Москвы и Пекина очень высокий, это один из существенных гарантов стабильности в мире.

https://ria.ru/20240211/kitay-1926660339.html

https://ria.ru/20240507/raschety-1944458456.html

китай

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, белоруссия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)