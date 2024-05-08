Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области
МО РФ объявило об освобождении Кисловки в Харьковской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка", — говорится в документе.
© ИнфографикаОсвобожденное село Кисловка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Кисловка в Харьковской области
Кисловка — село в Купянском районе, его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
Кроме того, Центральная группировка войск полностью освободила населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике, добавили в Минобороны.
© ИнфографикаОсвобожденное село Новокалиново в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Новокалиново в Донецкой Народной Республике
Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.
Подчеркивается, что групповой удар стал ответом на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории России.
Кроме того, добавили в Минобороны, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
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22 июня 2022, 17:18