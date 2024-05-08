https://ria.ru/20240508/kislovka-1944652615.html

Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области

Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2024

Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области

Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:37

2024-05-08T13:37

2024-05-08T18:21

специальная военная операция на украине

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка", — говорится в документе.Кроме того, Центральная группировка войск полностью освободила населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике, добавили в Минобороны.Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.Подчеркивается, что групповой удар стал ответом на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории России.Кроме того, добавили в Минобороны, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, безопасность