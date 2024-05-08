Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 08.05.2024 (обновлено: 18:21 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kislovka-1944652615.html
Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области
Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2024
Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области
Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:37
2024-05-08T18:21
специальная военная операция на украине
харьковская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798650091_0:601:2570:2047_1920x0_80_0_0_393984005b9ce54159d0bd2dd4a31dc1.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка", — говорится в документе.Кроме того, Центральная группировка войск полностью освободила населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике, добавили в Минобороны.Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.Подчеркивается, что групповой удар стал ответом на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории России.Кроме того, добавили в Минобороны, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798650091_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_afdb3b0c774585596eaef4b0a8513fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Безопасность
Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области

МО РФ объявило об освобождении Кисловки в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка", — говорится в документе.
© ИнфографикаОсвобожденное село Кисловка в Харьковской области
Освобожденное село Кисловка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Кисловка в Харьковской области

Кисловка — село в Купянском районе, его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.

Кроме того, Центральная группировка войск полностью освободила населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике, добавили в Минобороны.
© ИнфографикаОсвобожденное село Новокалиново в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Новокалиново в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Новокалиново в Донецкой Народной Республике
Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.
Подчеркивается, что групповой удар стал ответом на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории России.
Кроме того, добавили в Минобороны, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала