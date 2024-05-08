https://ria.ru/20240508/kiev-1944707550.html
"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России
"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России - РИА Новости, 08.05.2024
"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России
Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отвести войска за Днепр, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:01
2024-05-08T16:01
2024-05-08T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
петр порошенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c29ec91f7a4f707fb0efe879b782c21.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отвести войска за Днепр, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область (ДНР. — Прим. ред.) цепляться, то надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем, Харьков. Его все равно бомбят. Предложения на полном серьезе", — утверждает он.По мнению самого политолога, проблему сохранения людей и территорий руководство Украины должно решать комплексно, напомнив, что, несмотря на поставки западных вооружений, на фронте гибнут именно ВСУ.Карасев призвал активно использовать дипломатические методы выхода из кризиса, приводя в пример стамбульские соглашения.Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. По его словам, переговоры могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240507/kiev-1944452548.html
https://ria.ru/20240508/kiev-1944676090.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, петр порошенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Петр Порошенко
"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России
Карасев: окружение Порошенко предлагает отдать России Донбасс и Харьков