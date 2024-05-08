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"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 08.05.2024 (обновлено: 16:54 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kiev-1944707550.html
"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России
"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России - РИА Новости, 08.05.2024
"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России
Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отвести войска за Днепр, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:01
2024-05-08T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
петр порошенко
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отвести войска за Днепр, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область (ДНР. — Прим. ред.) цепляться, то надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем, Харьков. Его все равно бомбят. Предложения на полном серьезе", — утверждает он.По мнению самого политолога, проблему сохранения людей и территорий руководство Украины должно решать комплексно, напомнив, что, несмотря на поставки западных вооружений, на фронте гибнут именно ВСУ.Карасев призвал активно использовать дипломатические методы выхода из кризиса, приводя в пример стамбульские соглашения.Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. По его словам, переговоры могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240507/kiev-1944452548.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, петр порошенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Петр Порошенко
"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России

Карасев: окружение Порошенко предлагает отдать России Донбасс и Харьков

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отвести войска за Днепр, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Да это так".
"Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область (ДНР. — Прим. ред.) цепляться, то надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем, Харьков. Его все равно бомбят. Предложения на полном серьезе", — утверждает он.
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По мнению самого политолога, проблему сохранения людей и территорий руководство Украины должно решать комплексно, напомнив, что, несмотря на поставки западных вооружений, на фронте гибнут именно ВСУ.
Карасев призвал активно использовать дипломатические методы выхода из кризиса, приводя в пример стамбульские соглашения.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. По его словам, переговоры могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПетр Порошенко
 
 
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