https://ria.ru/20240508/kiev-1944707550.html

"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России

"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России - РИА Новости, 08.05.2024

"Отвести войска": в Киеве раскрыли, какие территории могут отдать России

Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отвести войска за Днепр, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:01

2024-05-08T16:01

2024-05-08T16:54

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отвести войска за Днепр, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область (ДНР. — Прим. ред.) цепляться, то надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем, Харьков. Его все равно бомбят. Предложения на полном серьезе", — утверждает он.По мнению самого политолога, проблему сохранения людей и территорий руководство Украины должно решать комплексно, напомнив, что, несмотря на поставки западных вооружений, на фронте гибнут именно ВСУ.Карасев призвал активно использовать дипломатические методы выхода из кризиса, приводя в пример стамбульские соглашения.Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. По его словам, переговоры могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей.

https://ria.ru/20240507/kiev-1944452548.html

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