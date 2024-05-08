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Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 08.05.2024 (обновлено: 18:02 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kiev-1944676090.html
Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве
Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве - РИА Новости, 08.05.2024
Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве
Киевский режим находится в состоянии кризиса, который может закончиться отправкой в отставку президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:44
2024-05-08T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
россия
киев
василий малюк
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевский режим находится в состоянии кризиса, который может закончиться отправкой в отставку президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я полагаю, что украинское правительство находится в состоянии медленного, но определенного распада уже несколько недель", — отметил он.По словам полковника, достаточно сложно следить за происходящим в Киеве, но, по всей вероятности, сейчас Зеленский рискует потерять должность."Это, очевидно, потенциально хорошая новость для всех на Украине и в России, потому что его отстранение может открыть путь к прекращению военных действий", — резюмировал Макгрегор.Ранее во вторник СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, киев, василий малюк, служба безопасности украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Россия, Киев, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Министерство обороны США
Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве

Макгрегор: снятие Зеленского станет хорошей новостью для Украины и России

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевский режим находится в состоянии кризиса, который может закончиться отправкой в отставку президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я полагаю, что украинское правительство находится в состоянии медленного, но определенного распада уже несколько недель", — отметил он.
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По словам полковника, достаточно сложно следить за происходящим в Киеве, но, по всей вероятности, сейчас Зеленский рискует потерять должность.
"Это, очевидно, потенциально хорошая новость для всех на Украине и в России, потому что его отстранение может открыть путь к прекращению военных действий", — резюмировал Макгрегор.
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Ранее во вторник СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.
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* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияКиевВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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