Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве
Макгрегор: снятие Зеленского станет хорошей новостью для Украины и России
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевский режим находится в состоянии кризиса, который может закончиться отправкой в отставку президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я полагаю, что украинское правительство находится в состоянии медленного, но определенного распада уже несколько недель", — отметил он.
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По словам полковника, достаточно сложно следить за происходящим в Киеве, но, по всей вероятности, сейчас Зеленский рискует потерять должность.
"Это, очевидно, потенциально хорошая новость для всех на Украине и в России, потому что его отстранение может открыть путь к прекращению военных действий", — резюмировал Макгрегор.
Ранее во вторник СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.
* Внесен в список террористов и экстремистов.