https://ria.ru/20240508/kiev-1944676090.html

Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве

Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве - РИА Новости, 08.05.2024

Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве

Киевский режим находится в состоянии кризиса, который может закончиться отправкой в отставку президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:44

2024-05-08T14:44

2024-05-08T18:02

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевский режим находится в состоянии кризиса, который может закончиться отправкой в отставку президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я полагаю, что украинское правительство находится в состоянии медленного, но определенного распада уже несколько недель", — отметил он.По словам полковника, достаточно сложно следить за происходящим в Киеве, но, по всей вероятности, сейчас Зеленский рискует потерять должность."Это, очевидно, потенциально хорошая новость для всех на Украине и в России, потому что его отстранение может открыть путь к прекращению военных действий", — резюмировал Макгрегор.Ранее во вторник СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.* Внесен в список террористов и экстремистов.

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