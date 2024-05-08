https://ria.ru/20240508/kiev-1944566488.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне объявленной по всей стране... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:06
2024-05-08T05:06
2024-05-08T10:33
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают местные телеканалы.О взрывах в Киеве сообщил украинский телеканал ТСН."Взрывы звучат в Киеве", — говорится в Telegram-канале телеканала.Издание "Зеркало недели" позднее сообщило о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Ивано-Франковской области."В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", — говорится в публикации "Общественного".Также телеканал ICTV сообщил о взрывах в полтавском Кременчуге.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы звучат и во Львовской области Украины.Из карты следует, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Львовская область, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: взрывы звучат в Киеве на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают местные телеканалы.
О взрывах в Киеве сообщил украинский телеканал ТСН.
"Взрывы звучат в Киеве", — говорится в Telegram-канале телеканала.
Издание "Зеркало недели" позднее сообщило о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Ивано-Франковской области
.
"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", — говорится в публикации "Общественного".
Также телеканал ICTV сообщил о взрывах в полтавском Кременчуге.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы звучат и во Львовской области Украины.
Из карты следует, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.