Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 08.05.2024 (обновлено: 12:39 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kiberataki-1944634406.html
МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными
МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными - РИА Новости, 08.05.2024
МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными
Обвинения в адрес России в кибератаках в Германии и Чехии - это безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов, заявила официальный представитель РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:29
2024-05-08T12:39
россия
германия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в кибератаках в Германии и Чехии - это безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это была безосновательная спекуляция, они разогревают атмосферу, возможно, делают это предвосхищая или в преддверии американских выборов. Я не исключаю, что эта тема должна разыгрываться внутри Штатов и, возможно, этот хор, многоголосье из натовских и есовских стран им тоже выгоден для того, чтобы раскручивать антироссийскую карту. Проверить же нельзя, никаких данных в подтверждение своих слов они не дают", - сказала она в ходе брифинга в среду.
https://ria.ru/20240506/germaniya-1944122241.html
россия
германия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd5c96011e63b46339a16aee7ad36d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия
Россия, Германия, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Чехия
МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными

Захарова назвала обвинения России в кибератаках в Германии и Чехии спекуляциями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в кибератаках в Германии и Чехии - это безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это была безосновательная спекуляция, они разогревают атмосферу, возможно, делают это предвосхищая или в преддверии американских выборов. Я не исключаю, что эта тема должна разыгрываться внутри Штатов и, возможно, этот хор, многоголосье из натовских и есовских стран им тоже выгоден для того, чтобы раскручивать антироссийскую карту. Проверить же нельзя, никаких данных в подтверждение своих слов они не дают", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций
6 мая, 13:23
 
РоссияГерманияВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Чехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала