https://ria.ru/20240508/kiberataki-1944634406.html

МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными

МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными - РИА Новости, 08.05.2024

МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными

Обвинения в адрес России в кибератаках в Германии и Чехии - это безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов, заявила официальный представитель РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:29

2024-05-08T12:29

2024-05-08T12:39

россия

германия

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в кибератаках в Германии и Чехии - это безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это была безосновательная спекуляция, они разогревают атмосферу, возможно, делают это предвосхищая или в преддверии американских выборов. Я не исключаю, что эта тема должна разыгрываться внутри Штатов и, возможно, этот хор, многоголосье из натовских и есовских стран им тоже выгоден для того, чтобы раскручивать антироссийскую карту. Проверить же нельзя, никаких данных в подтверждение своих слов они не дают", - сказала она в ходе брифинга в среду.

https://ria.ru/20240506/germaniya-1944122241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия