https://ria.ru/20240508/kiberataki-1944634406.html
МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными
МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными - РИА Новости, 08.05.2024
МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными
Обвинения в адрес России в кибератаках в Германии и Чехии - это безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов, заявила официальный представитель РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:29
2024-05-08T12:29
2024-05-08T12:39
россия
германия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в кибератаках в Германии и Чехии - это безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это была безосновательная спекуляция, они разогревают атмосферу, возможно, делают это предвосхищая или в преддверии американских выборов. Я не исключаю, что эта тема должна разыгрываться внутри Штатов и, возможно, этот хор, многоголосье из натовских и есовских стран им тоже выгоден для того, чтобы раскручивать антироссийскую карту. Проверить же нельзя, никаких данных в подтверждение своих слов они не дают", - сказала она в ходе брифинга в среду.
https://ria.ru/20240506/germaniya-1944122241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия
Россия, Германия, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Чехия
МИД назвал обвинения России в кибератаках в Европе безосновательными
Захарова назвала обвинения России в кибератаках в Германии и Чехии спекуляциями
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в кибератаках в Германии и Чехии - это безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это была безосновательная спекуляция, они разогревают атмосферу, возможно, делают это предвосхищая или в преддверии американских выборов. Я не исключаю, что эта тема должна разыгрываться внутри Штатов и, возможно, этот хор, многоголосье из натовских и есовских стран им тоже выгоден для того, чтобы раскручивать антироссийскую карту. Проверить же нельзя, никаких данных в подтверждение своих слов они не дают", - сказала она в ходе брифинга в среду.