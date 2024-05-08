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Хинштейн призвал не допускать подмены исторических фактов в видеоиграх
Хинштейн призвал не допускать подмены исторических фактов в видеоиграх - РИА Новости, 08.05.2024
Хинштейн призвал не допускать подмены исторических фактов в видеоиграх
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что нельзя допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:52
2024-05-08T14:52
2024-05-08T15:04
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александр хинштейн
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общество
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что нельзя допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр. Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Сегодня компьютерные игры являются не только спортивной дисциплиной, но и одним из элементов воспитания молодежи. И, конечно же, мы не должны допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр. Поэтому разработка такого механизма просто необходима, особенно сейчас", - написал Хинштейн.
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россия, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Хинштейн призвал не допускать подмены исторических фактов в видеоиграх
Хинштейн: искажение истории в видеоиграх как элементе воспитания недопустимо