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Хинштейн призвал не допускать подмены исторических фактов в видеоиграх - РИА Новости, 08.05.2024
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14:52 08.05.2024 (обновлено: 15:04 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/khinshteyn-1944678472.html
Хинштейн призвал не допускать подмены исторических фактов в видеоиграх
Хинштейн призвал не допускать подмены исторических фактов в видеоиграх - РИА Новости, 08.05.2024
Хинштейн призвал не допускать подмены исторических фактов в видеоиграх
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что нельзя допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:52
2024-05-08T15:04
россия
александр хинштейн
владимир путин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что нельзя допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр. Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Сегодня компьютерные игры являются не только спортивной дисциплиной, но и одним из элементов воспитания молодежи. И, конечно же, мы не должны допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр. Поэтому разработка такого механизма просто необходима, особенно сейчас", - написал Хинштейн.
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россия, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Хинштейн призвал не допускать подмены исторических фактов в видеоиграх

Хинштейн: искажение истории в видеоиграх как элементе воспитания недопустимо

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что нельзя допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр.
Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Сегодня компьютерные игры являются не только спортивной дисциплиной, но и одним из элементов воспитания молодежи. И, конечно же, мы не должны допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр. Поэтому разработка такого механизма просто необходима, особенно сейчас", - написал Хинштейн.
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