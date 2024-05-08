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В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2024
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02:54 08.05.2024 (обновлено: 03:20 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kharkov-1944561102.html
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2024
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:54
2024-05-08T03:20
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."Взрыв был слышен в Харькове", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 22:51 вторника (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html
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харьков
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в мире, харьков, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
"Взрыв был слышен в Харькове", — говорится в публикации.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 22:51 вторника (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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