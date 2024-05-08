https://ria.ru/20240508/kharkov-1944561102.html

В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2024

В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:54

2024-05-08T02:54

2024-05-08T03:20

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."Взрыв был слышен в Харькове", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 22:51 вторника (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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