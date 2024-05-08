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В мозге Кеннеди-младшего нашли червя, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2024
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16:55 08.05.2024 (обновлено: 18:11 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kennedi-1944731809.html
В мозге Кеннеди-младшего нашли червя, сообщили СМИ
В мозге Кеннеди-младшего нашли червя, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2024
В мозге Кеннеди-младшего нашли червя, сообщили СМИ
В мозге американского политика Роберта Кеннеди — младшего, собирающегося баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, обнаружили аномалию, которая РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:55
2024-05-08T18:11
в мире
сша
роберт ф. кеннеди-младший
джон кеннеди (политик)
джо байден
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В мозге американского политика Роберта Кеннеди — младшего, собирающегося баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, обнаружили аномалию, которая может быть мертвым паразитом, пишет New York Times со ссылкой на комментарии самого политика. "Доктор полагал, что аномалия, наблюдаемая на его снимках, "была вызвана червем, который проник в &lt;...&gt; мозг, съел его часть, а затем умер", — говорится в статье. Газета поясняет, что изначально политик обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. На полученных снимках были видны затемнения, которые медики сначала объяснили опухолью. Но затем один из врачей предположил, что это мог быть мертвый червь.Нейрохирурги, основываясь на описаниях Кеннеди-младшего, считают, что это личинка свиного цепня. При этом некоторые врачи сомневаются, что паразит действительно мог съесть часть мозга. Кеннеди-младший страдал и от других серьезных недугов. Так, в одно время с известием о наличии червя у него диагностировали отравление ртутью из-за слишком большого употребления в пищу рыбы с ее содержанием. Кроме того, его по меньшей мере четырежды госпитализировали из-за эпизодов фибрилляции предсердий. Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью иногда могут нанести необратимый вред мозгу, но порой симптомы бывают временными, тогда пациенты полностью выздоравливают. Газета отмечает, что в прошлом десятилетии Кеннеди рассказывал о проблемах с памятью и затуманивании разума, но сейчас, перед выборами, он заявляет, что полностью избавился от этой проблемы и возможных последствий заражения паразитом. Представитель кампании Кеннеди-младшего, со своей стороны, назвала смешным вопросы о его способности баллотироваться в президенты на фоне сообщений о проблемах со здоровьем, "учитывая соперников". Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Главными соперниками будут действующий глава государства, демократ Джо Байден и его предшественник в Белом доме, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов для номинации от своих партий, а почти все их соперники вышли из гонки. Кеннеди-младший продолжает избирательную кампанию. Но ожидается, что племянник 35-го президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.
https://ria.ru/20240427/kennedi-mladshiy-1942852258.html
https://ria.ru/20240427/tramp-1942823147.html
https://rsport.ria.ru/20230516/zozh-1872164539.html
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в мире, сша, роберт ф. кеннеди-младший, джон кеннеди (политик), джо байден
В мире, США, Роберт Ф. Кеннеди-младший, Джон Кеннеди (политик), Джо Байден
В мозге Кеннеди-младшего нашли червя, сообщили СМИ

NYT: в мозге кандидата в президенты США Кеннеди-младшего нашли мертвого червя

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди — младший
Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди — младший. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В мозге американского политика Роберта Кеннеди — младшего, собирающегося баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, обнаружили аномалию, которая может быть мертвым паразитом, пишет New York Times со ссылкой на комментарии самого политика.
"Доктор полагал, что аномалия, наблюдаемая на его снимках, "была вызвана червем, который проник в <...> мозг, съел его часть, а затем умер", — говорится в статье.
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Газета поясняет, что изначально политик обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. На полученных снимках были видны затемнения, которые медики сначала объяснили опухолью. Но затем один из врачей предположил, что это мог быть мертвый червь.
Нейрохирурги, основываясь на описаниях Кеннеди-младшего, считают, что это личинка свиного цепня. При этом некоторые врачи сомневаются, что паразит действительно мог съесть часть мозга.
Кеннеди-младший страдал и от других серьезных недугов. Так, в одно время с известием о наличии червя у него диагностировали отравление ртутью из-за слишком большого употребления в пищу рыбы с ее содержанием. Кроме того, его по меньшей мере четырежды госпитализировали из-за эпизодов фибрилляции предсердий.
Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью иногда могут нанести необратимый вред мозгу, но порой симптомы бывают временными, тогда пациенты полностью выздоравливают.
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Газета отмечает, что в прошлом десятилетии Кеннеди рассказывал о проблемах с памятью и затуманивании разума, но сейчас, перед выборами, он заявляет, что полностью избавился от этой проблемы и возможных последствий заражения паразитом.
Представитель кампании Кеннеди-младшего, со своей стороны, назвала смешным вопросы о его способности баллотироваться в президенты на фоне сообщений о проблемах со здоровьем, "учитывая соперников".
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Главными соперниками будут действующий глава государства, демократ Джо Байден и его предшественник в Белом доме, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов для номинации от своих партий, а почти все их соперники вышли из гонки.
Кеннеди-младший продолжает избирательную кампанию. Но ожидается, что племянник 35-го президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.
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